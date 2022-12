«Vacanze romane»: cast, trama e trailer

Un classico indimenticabile con Audrey Hepburn e Gregory Peck Audrey Hepburn e Gregory Peck. Alberto Rivaroli







Una delle commedie romantiche più amate della storia del cinema: è «Vacanze romane» diretta da William Wyler nel 1953. Il film è interpretato da una coppia davvero affiatata: Gregory Peck e l'allora semisconosciuta Audrey Hepburn, che proprio grazie a questo film vince un Oscar e diventa una star. L'attrice interpreta una principessa in visita nella Città Eterna: insofferente ai doveri che il suo rango le impone, decide di prendersi qualche momento di libertà e... scappa.

Incontra un reporter americano che, per evitare il licenziamento, avrebbe bisogno di realizzare uno scoop: la sua idea è quella di scattare alla ragazza qualche foto esclusiva, per poi portarla al suo giornale. Quando però il legame tra i due si fa più profondo, l'uomo dovrà decidere tra sentimenti e interesse personale...

Più della trama, comunque, a colpire i fan della peliicola è l'atmosfera da favola che la pervade e l'incredibile fascino dei protagonisti.

Trailer

https://youtu.be/sM56DzCLYdQ

Cast

Genere: Commedia

Uscita: 1953

Nazionalità: USA

Durata: 118'

Regista: William Wyler

Attori: Gregory Peck, Audrey Hepburn, Eddie Albert, Tullio Carminati, Margaret Rawlings, Hartley Power, Harcourt Williams, Paolo Carlini, Claudio Ermelli, Gorella Gori, Alfredo Rizzo, Laura Solari, Paola Borboni

Trama

La principessa Anna, reale di una nazione non specificata, affronta un viaggio diplomatico nelle grandi capitali del mondo, inclusa Roma. Una notte, sfinita dagli obblighi istituzionali, ha un collasso nervoso. Il suo medico le somministra un sedativo, ma, appena si ritrova sola, la principessa decide di fuggire e inizia a vagabondare per le strade di Roma. Poco dopo si addormenterà in una via, dove verrà trovata da Joe Bradley, giornalista statunitense che lavora per un'agenzia di stampa a Roma...