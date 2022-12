Vanessa Scalera interpreta “Filumena Marturano”

Dopo "Imma Tataranni", l'attrice porta in tv il personaggio tanto amato da De Filippo Paolo Fiorelli







«All’inizio mi salvavano i capelli di Imma. Pensavano fossi rossa naturale e non mi riconoscevano. Poi hanno capito. Adesso mi fermano per strada, mi dicono “Sei bravissima”, “Mi piaci tantissimo”... Mi rendono orgogliosa e questo dà la carica».

Così Vanessa Scalera racconta come il successo della serie “Imma Tataranni - Sostituto procuratore” ha cambiato la sua quotidianità. Eppure prima ancora di incontrare il personaggio che l’ha resa una star, l’attrice aveva all’attivo una lunga serie di grandi ruoli. Ai quali adesso se ne aggiungerà un altro: quello di Filumena Marturano nel classico teatrale di Eduardo De Filippo, che il regista Francesco Amato ha trasformato in un film per la tv e che vedremo il 20 dicembre su Rai1.

Vanessa, cosa significa per lei essere Filumena?

«Quando mi hanno fatto questa proposta mi sono tremate le gambe. Non sapevo se era più da matti rifiutare un’occasione simile o accettarla. Mi sono convinta anche perché il regista è Francesco Amato e nel cast c’è Massimiliano Gallo: abbiamo lavorato insieme anche in “Imma Tataranni” e ormai formiamo una squadra artistica affiatata».

C’è una versione di questo classico a cui è più affezionata?

«Sicuramente quella di Sophia Loren in “Matrimonio all’italiana”. Straordinaria».

E la “sua” Filumena Marturano come sarà?

«Col regista ci siamo concentrati sulla sua solitudine. È una donna graffiata dalla vita ma che vuole rinascere. Durante la guerra si era prostituita, ora vuole essere moglie e madre, e pur di farsi sposare dal riluttante Domenico si finge in punto di morte. E tutti ci cascano. Quindi non è solo un simbolo di estro italico, commovente e divertente insieme, Filumena è proprio una grande attrice. Interpreto un’attrice più brava di me».

Nei panni del pasticciere playboy Domenico Soriano c’è appunto Massimiliano Gallo, che tra l’altro ha condiviso il suo destino: un enorme successo grazie a una serie tra giallo e commedia (nel suo caso “Vincenzo Malinconico, avvocato d’insuccesso”).

«Se lo merita tutto. Insieme abbiamo cercato di evocare quel clima di dipendenza affettiva che lega indissolubilmente Soriano e Filumena. Si umiliano a vicenda e poi risorgono. In amore è successo a ognuno di noi, no?».

Visto che la squadra è quella di “Imma Tataranni” parliamo un po’ della prossima stagione? La stiamo già aspettando!

«Dovremmo iniziare le riprese a gennaio e io non vedo l’ora, perché quel set ormai è una macchina oliatissima che mi fa divertire. Ora siamo in fase di scrittura quindi non posso rivelare molto. Di sicuro torneranno le scintille tra Imma e la figlia, perché di una figlia non ti puoi liberare mai! Invece la relazione col bel Calogiuri potrebbe riservarci molte sorprese...».

Ma secondo lei perché “Imma” ha avuto tanto successo?

«La mia idea? La cura dei dettagli. Insomma, i personaggi secondari sono tutti perfetti. Questo è importante perché a un certo punto ti stufi di seguire solo la protagonista. Se vuoi arrivare alla terza stagione ci vuole una bella varietà di idee e caratteri».

Un punto debole?

«Il nome di Calogiuri. Nessuno lo pronuncia bene, chi dice Caligiuri, chi Carlo Giuri... Ma ormai si chiama così, mica lo passiamo cambiare».

Lei interpreta sempre donne forti. Imma, Filumena, Silvia in “Romulus”. A proposito, vedremo una terza stagione anche della fiction di Sky?

«Lo spero. Lì sono addirittura una regina! E in quel ruolo unisco l’amore per la comunità con quello per i figli. Recitare in protolatino è stata una sfida, il sapore è quello della tragedia antica. Nel teatro classico c’è la contrapposizione cruciale tra Antigone, che segue la legge del cuore, e Creonte che segue la legge dello Stato. Ecco, la mia Silvia è Antigone e Creonte fusi in un solo personaggio».

Sarà anche nei panni di Cosima Misseri, condannata con la figlia per l’uccisione di Sarah Scazzi, in “Avetrana - Qui non è Hollywood”...

«Sì, abbiamo girato in Puglia la serie ispirata al delitto, ma è “blindatissima” e non posso fare spoiler! Ne parleremo quando andrà in onda su Disney+».

Abbiamo dimenticato nulla?

«C’è un film a cui tengo molto, “Dall’alto di una fredda torre” di Francesco Frangipane. È la storia di un fratello e di una sorella che devono fare una terribile scelta, l’ho già portata a teatro per sette anni. Abbiamo finito le riprese da poco e adesso è in fase di montaggio».

Ma non si ferma mai? Neppure a Natale?

«Eh no, Natale è sacro. E poi è come Ferragosto, chiude tutto e io mi riposo. A dir la verità non proprio tutto... può capitare di passarlo a recitare in un teatro. Ma quest’anno la scampo e lo passerò nella mia Puglia, con la famiglia».

Sa già che cosa riceverà per regalo?

«Diciamo che quest’anno il grande regalo me lo ha fatto la Rai, perché era da tutta la vita che aspettavo l’occasione di interpretare Filumena Marturano. E ora spero sia un bel regalo anche per gli spettatori».