“Vi presento Christopher Robin”: cast, trama e trailer

Arrivato nelle sale italiane nel novembre del 2017 e diretto da Simon Curtis, “Vi presento Christopher Robin” è il film che racconta la vera storia della genesi dei racconti su Winnie the Pooh, l’orsetto che ha fruttato alla Disney, che ne acquisì i diritti nel 1961 oltre un miliardo di dollari all'anno e che ha ispirato anche il nome dei nostri Pooh. Il film è interpretato da Domhnall Gleeson (Alan Milne, l’autore de “Le avventure di Winnie the Pooh”), Margot Robbie (Daphne Milne, moglie di Milne e madre di Christopher), Kelly Macdonald (la tata) e Will Tilston (che ha avuto la parte sbaragliando migliaia di concorrenti) che è Christopher Robin a otto anni, mentre da adulto sarà interpretato da Alex Lawther. Per catturare l'atmosfera autentica dell'epoca, molte scene del film sono state girate in luoghi storici: per esempio, la casa di campagna di Milne è stata riprodotta nei minimi dettagli a Cotchford Farm, la vera dimora di famiglia. I pupazzi originali di Christopher Robin, Winnie the Pooh, Tigro, Ih-Oh, Cangu e Pimpi, sono oggi esposti nella biblioteca pubblica di New York.

Trailer

Cast

Genere: Biografico

Uscita: 2017

Regista: Simon Curtis

Attori: Domhnall Gleeson, Margot Robbie, Alex Lawther, Kelly MacDonald, Stephen Campbell Moore

Trama

Il commediografo A.A. Milne, Blue per gli amici, fatica a riprendere la propria vita sociale e professionale dopo aver combattuto la prima guerra mondiale e aver visto morire i suoi compagni. Per questo decide di prendere una casa nel Sussex, per cercare la serenità nella natura. La moglie Dafne però lo lascia solo con il figlio per inseguire il richiamo della vita cittadina. Per intrattenere il piccolo Christopher Robin, Blue inventa le storie di Winnie Pooh e dei suoi amici senza poter prevederne il futuro successo.