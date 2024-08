“Vi presento Joe Black”: cast, trama e trailer

Un film del 1998 con Brad Pitt e Anthony Hopkins Vi presento Joe Black Credit: © Universal Lorenzo Di Palma







In cambio di altro tempo da vivere, un magnate malato accetta di guidare la Morte nel mondo dei vivi, dove la attendono amore e altre esperienze terrene. È questa in estrema sintesi la trama di “Vi presento Joe Black”, film con Brad Pitt, Anthony Hopkins e Claire Forlani, diretto da Martin Brest nel 1998. Il film, che vede di nuovo insieme Hopkins e Pitt dopo “Vento di Passioni” del 1994, è in realtà, un remake di “La Morte in Vacanza” del 1934, diretto da Mitchell Leisen a sua volta ispirato all’omonima commedia teatrale di Alberto Casella. Al cinema, con un budget stimato di circa 90 milioni di dollari, il film ne ha incassati in tutto il mondo oltre 142, di cui 6 in Italia.

Trailer

Cast

Genere: Drammatico

Titolo originale: Meet Joe Black

Uscita: 1998

Nazionalità: USA

Durata: 178'

Regista: Martin Brest

Attori: Brad Pitt, Anthony Hopkins, Claire Forlani, Jake Weber

Trama

William Parrish è un magnate della televisione che ha saputo conquistare il successo ma che si vede la vita sconvolta, nel suo 65° compleanno, dalla visita uno straniero misterioso, Joe Black, che non tarda a rivelare la sua vera identità: lui è la morte, venuto a prenderlo. In cambio di un po’ più di tempo in vita, William si offre di fargli da guida sulla terra; ma rimpiangerà la sua scelta quando all’improvviso Joe s'innamora di Susan, la sua bellissima e amatissima figlia…