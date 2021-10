“Viaggio nell’isola misteriosa”: cast, trama e trailer

Un’avventura per tutta la famiglia con il giovane esploratore Sean Anderson che insieme al compagno di sua madre organizza una pericolosa spedizione per ritrovare suo nonno Viaggio nell'isola misteriosa Credit: © Warner Bros Lorenzo Di Palma







Sequel arrivato nelle sale nel 2012 del grande successo Viaggio al Centro della Terra, il film diretto da Brad Peyton segue il diciassettenne Sean (Josh Hutcherson, che riprende il ruolo che aveva nel primo film) che riceve una richiesta di soccorso in codice da un’isola misteriosa, un luogo con forme di vita bizzarre e minacciose, pericolosi vulcani e sorprendenti segreti! Non riuscendo a trattenerlo, il marito della madre di Sean (Dwayne Johnson) decide di seguirlo nella ricerca. I due, insieme a un pilota di elicotteri (Luis Guzmán) e alla sua bella e determinata figlia Kailani (Vanessa Hudgens), partono per trovare l’isola, soccorrere l’unico abitante e fuggire prima che un terremoto la faccia inabissare per sempre con i tesori che nasconde. Nel film c’è anche un cameo di Michael Caine, che è alla ricerca della base del Capitano Nemo, un personaggio che lo stesso Caine aveva già interpretato nel 1997.

Il trailer

Il cast

Dwayne Douglas Johnson (Hank), Luis Guzmán (Gabato), Vanessa Hudgens (Kailani), Josh Hutcherson (Sean)

La trama

Il film racconta le vicissitudini del giovane Sean Anderson, studente prodigio ma inquieto. Da quando ha perso il padre, il suo scopo principale è mettere insieme quello che resta della sua famiglia, in particolare ritrovare il nonno, scomparso durante l'esplorazione di un'isola deserta. Il tutto nasce quando Sean, aiutato dal compagno della madre, riesce a decifrare un messaggio in codice che sembra provenire proprio dal nonno. L'isola descritta da Vernes, Stevensons e Swift nei loro libri esiste davvero...