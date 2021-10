“Vice – L’uomo nell’ombra”: cast, trama e trailer

Christian Bale si trasforma nell’uomo che dietro le quinte cambiò la storia degli Usa e del mondo Vice - L'uomo nell'ombra Credit: © Eagle Pictures Lorenzo Di Palma







Nel 2018, Adam McKay, sceneggiatore e regista premio Oscar per La grande scommessa, diresse Vice – L’uomo nell’ombra, un film “audace e sovversivo” che getta uno sguardo inedito e non convenzionale sull’ascesa al potere dell’ex vicepresidente degli Stati Uniti, Dick Cheney, che da stagista del Congresso divenne l’uomo più potente del pianeta. A interpretare il ruolo del protagonista - il riservatissimo uomo che ha cambiato il mondo come pochi leader negli ultimi cinquant'anni - è il trasformista e Premio Oscar Christian Bale, alla guida di un cast stellare che include Steve Carell, nel ruolo dell'affabile ma severo Donald Rumsfeld, Amy Adams, nei panni dell’ambiziosa moglie di Cheney e Sam Rockwell, nel ruolo di George W. Bush. Il film fu candidato a otto Premi Oscar e vinse un Golden Globe oltre che molti altri premi e nomination a livello mondiale.

Il Trailer

Il cast

Christian Bale, Amy Adams, Steve Carell, Sam Rockwell

La trama

Il Governatore del Texas, George W. Bush, sceglie Dick Cheney, amministratore delegato della Halliburton Co, come proprio vice per le elezioni presidenziali del 2000. Giunti alla Casa Bianca, i due utilizzano il proprio potere rimodellare il paese.