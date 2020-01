«Vita di Pi»: trama, trailer e perché vederlo

02 Gennaio 2020 | 12:35 di Marianna Ninni

Nel 2012 il regista visionario Ang Lee porta sul grande schermo «Vita di Pi», adattamento cinematografico tratto dall’omonimo romanzo di Yann Martel. Impresa ardua dato che mai nessuno aveva avuto il coraggio di raccontare con le immagini un romanzo così tanto complicato, con una storia che è principalmente introspettiva.



Accolta la sfida, il regista ha raccontato la straordinaria avventura di un ragazzo, interpretato da Suraj Sharma, che sopravvive a un naufragio e affronta un viaggio epico e insidioso in compagnia di una pericolosa tigre del Bengala.



Candidato a undici Premi Oscar, il film è stato premiato per la miglior regia, i migliori effetti speciali, la miglior fotografia e la miglior colonna sonora.

La trama La storia di Pi è ambientata in tre diversi continenti e in due oceani e si svolge nel corso di molti anni. Pi è un giovane che conduce una vita serena a Pondicherry, in India, dove suo padre gestisce uno zoo. Quando i genitori decidono di lasciare tutto per trasferirsi in Canada, Pi è costretto a dire addio a tutti gli animali, comprese quelle tigri pericolose da cui si sente attratto. In seguito a una tragica tempesta, la nave dove viaggia Pi con la sua famiglia affonda e il ragazzo, unico sopravvissuto, si ritrova ad affrontare un percorso in compagnia di una tigre di nome Richard Parker. La strana convivenza lascia presto spazio a un legame che si fa sempre più profondo e spinge i due a trovare il modo di tornare a casa.



Il trailer

La curiosità Il ruolo del protagonista è stato assegnato a Suraj Sharma, scelto dopo che la produzione ha esaminato oltre 3.000 ragazzi in tutta l’India. Suraj all’epoca del film aveva solo diciassette anni e si era recato ai provini per accompagnare suo fratello. Colpito dalla sua genuinità e dall’innocenza del suo volto, Ang Lee lo ha sottoposto a una serie di prove ed è rimasto colpito dalla capacità di questo ragazzo di trasmettere emozioni attraverso lo sguardo. Il giovane ha fatto un rigido allenamento per imparare a nuotare, a pescare, a costruire una vela. L’attore si è inoltre sottoposto a un rigido regime alimentare che lo ha visto ingrassare e raggiungere i 78 chili e poi dimagrire di botto fino ad arrivare ai 58 chili. Gli sforzi e l’esperienza hanno avuto un impatto positivo su Suraj che, subito dopo questo film, si è iscritto al St. Stephen’s College di Delhi per studiare cinema.



Le location Il film è stato girato principalmente in India e Taiwan. Le riprese che si sono svolte in India hanno toccato diciotto diverse località intorno a Pondicherry, città dove vive il giovane Pi. In particolar modo, dato che nella città non esiste uno zoo, la produzione ha dovuto trasformare il giardino botanico, creando delle strutture che mescolassero l’estetica indiana con quella francese. Alcune scene sono state girate a Munnar, stazione collinare sulla costa sud-occidentale dell’India. A Taichung, in Taiwan, è stato invece allestito un enorme bacino per girare alcune specifiche scene del film.



Perché vederlo Coraggio, speranza, perseveranza: sono alcuni dei temi affrontati da questo film incredibile e avventuroso. Attraverso l'uso della tecnologia, del 3D e una regia magica, il film di Lee si presenta come un viaggio ricco di emozioni forti, un'avventura spirituale, dove non mancano le scene più ironiche. Il talento di un regista come Ang Lee e la maestria con cui si è approcciato a questo progetto complicato hanno dato vita a una pellicola emotivamente forte, dove si racconta il dramma intimo di un ragazzo che, solo e senza più il supporto della famiglia, deve affrontare sfide inimmaginabili in un contesto maestoso in cui tutto è più grande di lui e la sensazione di essere continuamente schiacciati non ti abbandona mai.



Per le risposte a tutte le domande e i dubbi che avrete alla fine della visione del film, leggete il nostro articolo dedicato, scritto poco dopo l'uscita nelle sale.



