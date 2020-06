“Vittoria e Abdul”: cast, trama e trailer

23 Giugno 2020 | 10:35 di Redazione Sorrisi

Non tutti sanno che nelle fasi finali del suo lungo regno la regina Vittoria d'Inghilterra (Judi Dench) si affezionò a un giovane indiano, Abdul Karim (Ali Fazal), che diventò suo amico e confidente. Il film di Stephen Frears, esperto di sovrane (è il regista di "The Queen"), racconta questo improbabile incontro con molta tenerezza.



Basato sull'omonimo romanzo di Shrabani Basu, il film è ambientato nel 1887 e racconta di quando giovane indiano Abdul Karim viene scelto per consegnare alla regina Vittoria un'omaggio da parte delle colonie indiane, in occasione del giubileo per i cinquant'anni del regno. Quando Abdul arriva in Inghilterra, la regina Vittoria viene attratta dalla diversità culturale e religiosa del ragazzo musulmano e lo invita a rimanere a corte.

Cast

Genere: Drammatico

Titolo originale: Victoria & Abdul

Uscita: 2017

Durata: 111'

Regista: Stephen Frears

Attori: Judi Dench, Ali Fazal, Tim Pigott-Smith, Eddie Izzard



Trama

In occasione del giubileo per i cinquant'anni del regno, il ventenne indiano Abdul Karim, viene scelto per puro caso, per consegnare un omaggio alla regina Vittoria. Diventerà prima il servitore, poi il segretario e infine il "Munshi", il maestro spirituale, della regina e imperatrice. La loro amicizia sarà così salda e intima da infastidire e spaventare la famiglia reale, al punto che il figlio, Edoardo VII, darà alla fiamme la loro corrispondenza e ogni testimonianza di quella relazione.

