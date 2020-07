“The Walk” di Zemeckis: cast, trama e trailer

Foto: Joseph Gordon-Levitt in una scena del film - Credit: © Sony

11 Luglio 2020 | 12:40 di Lorenzo Di Palma

Nel 2015 fu presentato in anteprima alla X edizione della Festa del Cinema di Roma il film del premio Oscar Robert Zemeckis, chiamato The Walk e girato in 3D.

Il film racconta una storia vera, quella del funambolo francese Philippe Petit - interpretato da Joseph Gordon-Levitt - che tese un filo d’acciaio tra le due torri gemelle del World Trade Center e ci camminò sopra per tra quarti d’ora sorprendo la città di New York e guadagnandosi una denuncia e un arresto, ma anche una vasta popolarità. Sulla sua vicenda infatti già era stato girato un bel documentario Man on Wire - Un uomo tra le Torri di James Marsh e un corto, High Wire di Sandi Sissel.

“I limiti esistono esistono soltanto nell’anima di chi è a corto di sogni”, era il motto di Petit, autore di un’impresa folle e illegale, ma che non ha, alla fine, danneggiato nessuno. Il film racconta insomma la storia vera di un giovane sognatore, che con tanto coraggio e ambizione e una bella dose di incoscienza riesce a superare limiti fisici, paura e divieti e vincere così la sua sfida contro tutto e tutti.

Il regista Robert Zemeckis ha nel suo curriculum anche Ritorno al futuro, Forrest Gump, Chi ha incastrato Roger Rabbit, Contact e Cast Away. "Quando ho sentito parlare la prima volta di questa storia, ho pensato: mio Dio, questo è un film che deve essere fatto a tutti i costi e deve essere assolutamente presentato in 3D" ha raccontato il regista alla presentazione del film.

Completano il cast del film, sceneggiato dallo stesso Zemeckis con Christopher Browne: Ben Kingsley, (Shutter Island, Oliver Twist) Charlotte Le Bon (Amore, cucina e curry, Yves Saint Laurent), Ben Schwartz (House of Lies), James Badge Dale (World War Z), Steve Valentine (la serie tv Crossing Jordan), Clément Sibony (The Tourist) e Mark Camacho (X-Men - Giorni di un futuro passato).

Il film è tratto dal libro "The Walk. Fra le Twin Towers, i miei ricordi di funambolo" di Philippe Petit, edito in Italia da Ponte alle Grazie.