«The Water Diviner»: cast, trama e trailer

20 Settembre 2020 | 13:00 di Redazione Sorrisi

«The Water Diviner» è un film del 2014 diretto da Russell Crowe che lo vede anche protagonista assieme alla bellissima Olga Kurylenko.

Nel 1919, l'agricoltore australiano Joshua Connor parte per Gallipoli (Turchia) per ritrovare i tre figli, dati per dispersi nel corso della sanguinosa battaglia della Prima Guerra Mondiale. Lì, instaura una relazione con la bellissima Ayshe, proprietaria dell'albergo dove alloggia...



Il cast

Russell Crowe, Jai Courtney, Olga Kurylenko, Isabel Lucas, Deniz Akdeniz, Jacqueline McKenzie, Ryan Corr, Damon Herriman, Cem Yilmaz, Robert Mammone, Michael Dorman, Christopher Sommers

La trama

Il film, ambientato quattro anni dopo la devastante battaglia di Gallipoli, in Turchia, durante la Prima Guerra Mondiale, vede protagonista Joshua Connor (Russell Crowe), un agricoltore australiano che intraprende un lungo viaggio verso la Turchia alla ricerca della verità riguardo la sorte dei suoi tre figli, dati per dispersi in battaglia. Qui instaura una relazione con una bellissima donna turca (Ayshe, interpretata da Olga Kurylenko), proprietaria dell'albergo in cui alloggia. Animato dalla speranza e forte dell'aiuto di un ufficiale turco, Connor attraversa il Paese sulle tracce dei suoi figli.

