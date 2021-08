“Welcome to the Blumhouse”, quattro thriller in arrivo su Prime Video

A inizio ottobre arrivano in streaming "Bingo hell", "Black as night", "Madres" e The manor" "The manor" Credit: © Prime Video Redazione Sorrisi







Si puo' vedere su

Amazon Prime Video annuncia una nuova serie di film per il ciclo “Welcome to the Blumhouse”. Quattro thriller che saranno disponibili in streaming a inizio ottobre sulla Prime Video.

Il 1 ottobre tocca a “Bingo hell” che racconta di una grintosa anziana che prova a proteggere il suo quartiere da una forza malvagia che ha preso il controllo della sala bingo della zona e sta uccidendo gli abitanti e a “Black as night”, in cui un’adolescente assetata di vendetta trascorre l’estate a combattere i vampiri che infestano New Orleans.

L’8 ottobre è invece la volta di “Madres”, una coppia messicano- americana in attesa del primo figlio si trasferisce in una comunità agricola nella California degli Anni 70, dove visioni e sintomi terrificanti minacciano la famiglia e di “The manor”, in cui una donna, dopo aver subito un ictus, si trasferisce in una casa di cura, qui si convincerà che una forza soprannaturale stia uccidendo i residenti.