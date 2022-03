“Windfall”: un ricco, sua moglie e un ladruncolo

Su Netflix un thriller dai risvolti inaspettati Jason Segel, Jesse Plemons e Lily Collins in "Windfall" Credit: © Netflix Redazione Sorrisi







Si puo' vedere su

Una brutta sorpresa attende una giovane coppia nella casa di villeggiatura. Un uomo, infatti, li sta derubando. E i due diventeranno presto i suoi ostaggi. Ma siamo davvero sicuri di aver capito chi sono i buoni e chi i cattivi? È la premessa di “Windfall”, nuovo thriller di Netflix in arrivo sulla piattaforma il 18 marzo.

Una storia che inizia con un pizzico di ironia, ma che prosegue come un autentico incubo in cui i tre personaggi, costretti a convivere in una casa bellissima ma sempre più inospitale, giocano ogni possibile strategia per uscire da questa situazione ad alta tensione. La vera forza del film diretto da Charlie McDowell (figlio del celebre Malcolm), scritto da Andrew Kevin Walker (sceneggiatore di “Seven”), è nel cast: il ladro è Jason Segel, il Marshall di “How I met your mother”, mentre la coppia (senza nome) è formata da Jesse Plemons (nominato all’Oscar per il film “Il potere del cane” di Jane Campion) e Lily Collins, star assoluta di “Emily in Paris”. Attenti, questi tre prima vi faranno sorridere e poi... tremare