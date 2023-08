“Windstorm – Contro ogni regola”: cast, trama e trailer

La giovane Mika e il suo splendido cavallo in un’emozionante avventura estiva Windstorm - Contro ogni regola Credit: © Constantin Distribution Lorenzo Di Palma







Basato sul libro “Windstorm - Ritorno a Kaltenbach” di Carola Wimmer e sequel del film “Windstorm - Liberi nel vento” del 2013, “Windstorm - Contro ogni regola” è un film per tutta la famiglia, ancora una volta incentrato sull’amicizia tra la giovane Mika e il suo stallone, Windstorm, Ostwind nella versione originale tedesca. Questa volta Mika torna per l'estate alle scuderie della nonna e insieme all'indomabile Windstorm dovrà affrontare una gara di ippica con un premio in denaro, nella speranza di vincere e salvare la tenuta dalla bancarotta. Durante gli allenamenti, però, il cavallo scappa e Mika ne scopre presto il motivo: una misteriosa puledra appartenente al giovane Milan, con cui Mika farà presto amicizia.

Trailer

Cast

Genere: Avventura

Titolo originale: Ostwind 2

Uscita: 2015

Nazionalità: Germania

Durata: 103'

Regista: Katja von Garnier

Attori: Hanna Binke, Jannis Niewöhner, Marvin Linke, Amber Bongard, Cornelia Froboess, Tilo Prückner, Jürgen Vogel, Walter Sittler, Max Tidof, Henriette Morawe, Stephan Schwartz

Trama

L'estate è arrivata e Mika è felice di rivedere nuovamente lo stallone Ostwind quando sul ventre dell'animale scopre alcune ferite inspiegabili, venendo anche a sapere che la tenuta Kaltenbach è sull'orlo del fallimento. Con il cuore triste, Mika decide di partecipare a un torneo equestre che mette in premio una cospicua somma di denaro. Durante gli allenamenti, però, Ostwind fugge nelle profondità di una foresta, dove Mika incontra una cavalla grigia e uno strano ragazzo di nome Milan.