“Windstorm – Liberi nel vento”, trama, cast e trailer

17 Agosto 2020 | 13:00 di Redazione Sorrisi

"Windstorm - Liberi nel vento" è un film tedesco del 2013 diretto dalla regista Katja von Garnier e tratto dal romanzo "Ostwind - Zusammen sind wir frei" di Carola Wimmer. Racconta dell'intesa tra una ragazzina e un cavallo apparentemente indomabile.



Cast

Genere: Avventura

Titolo originale: Ostwind - Zusammen sind wir frei

Uscita: 2013

Durata: 101'

Regista: Katja von Garnier

Cast: Hanna Höppner, Hanna Binke, Tuo Priickner, Nina Kronjiger., Marvin Linke, Cornelia Froboess

Trama

La quattordicenne Mika sogna il campeggio estivo ma, come punizione per essere stata bocciata, i genitori decidono di mandarla nella fattoria della severa nonna. Una volta in campagna, oltre a conoscere Sam, il giovane ragazzo addetto alle stalle, Mika scopre qualcosa che cattura sin da subito la sua attenzione: il selvaggio stallone Ostwind. Poiché nessuno è capace di domare il cavallo, una notte Mika decide di introdursi nella stalla, dando inizio a una particolare amicizia.

Trailer