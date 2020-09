“Windstorm – Ritorno alle origini”: trama, cast e trailer

Fuggiamo in Andalusia con Mika e il suo cavallo, nel terzo capitolo della saga tedesca

01 Settembre 2020 | 10:14 di Redazione Sorrisi

"Windstorm - Ritorno alle origini" è un film tedesco del 2017, il terzo della serie diretta da Katja von Garnier. Racconta della fuga di Mika in Andalusia, in compagnia del suo cavallo.



Cast

Genere: Avventura

Titolo originale: Ostwind 3: Aufbruch nach Ora

Uscita: 2017

Nazionalità: Germania

Durata: 110'

Regista: Katja von Garnier



Cast: Hanna Binke, Jannis Niewöhner, Amber Bongard

Trama

Mika è una ragazza che possiede un centro terapeutico per cavalli. Quando litiga con la nonna, decide di cavalcare fino in Andalusia, la terra da cui proviene il suo cavallo. Qui, giunge nella tenuta di Pedro dove, immersa nella steppa secca e arida, trova una fonte di acqua cristallina. Ma la tenuta rischia di chiudere e allora la ragazza cerca un modo per evitarlo: aiutata da Samantha, la figlia di Pedro, Mika ha una brillante intuizione e insieme riusciranno a salvare la tenuta.

