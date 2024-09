“Wolfs”, dovete far sparire le tracce? Chiamate George e Brad

Amici nella vita, rivali sullo schermo: Clooney & Pitt insieme dopo 16 anni su Apple Tv+ George Clooney e Brad Pitt in "Wolfs" Paolo Fiorelli







Esistono (almeno nei film) dei professionisti della malavita specializzati nel far sparire le tracce di qualunque delitto. Ma cosa succede se per un incidente da insabbiare a tutti i costi ne vengono assunti addirittura due? E se, per di più, quei due non si possono sopportare? Parte da qui la divertente trama di “Wolfs - Lupi solitari”, che vede George Clooney e Brad Pitt costretti a collaborare controvoglia (sullo schermo, perché nella vita sono amici e hanno già recitato insieme più volte, l’ultima nel 2008 in “Burn after reading”).

Mentre cercano di far sparire un morto (che poi tanto morto non è) i due avranno modo di scambiarsi frecciate, sguardi di fuoco e veri e propri dispetti; infatti il film è un “buddy movie”, cioè una di quelle pellicole incentrate sul rapporto tra due nemici-amici, virata però in chiave di commedia nera e anche di thriller. Non mancheranno quindi colpi di scena, sparatorie e spericolati inseguimenti d’auto per le strade. Il film è stato presentato all’ultima Mostra del cinema di Venezia, dove Brad e George hanno conquistato tutti sfilando sul tappeto rosso e giocando addirittura a “nascondino” tra i fotografi. Altro che nemici... Un’ultima curiosità: il titolo è una strizzatina d’occhio a “Pulp Fiction” (1994) di Quentin Tarantino, dove compariva il personaggio di “Mr. Wolf” e la sua immortale battuta «Sono il signor Wolf, risolvo problemi». Infatti in inglese il plurale corretto di “wolf” sarebbe “wolves”!