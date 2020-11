«Wolverine – L’immortale»: le cose da sapere sul film

01 Novembre 2020 | 13:18 di Marianna Ninni

Secondo capitolo monografico dedicato a Wolverine, il film presenta ancora il mutante Logan alle prese con un dilemma: rinunciare alla sua immortalità o continuare a sfruttare la potenza dei suoi artigli per continuare a difendere il mondo. Racconto molto classico, la storia si svolge in Giappone dove Logan si scontra con numerosi personaggi a cominciare da Yashida, un uomo che proprio con Wolverine ha un forte debito di riconoscenza.



Intorno a loro se ne muovono molti altri tra cui ninja, mutanti e malviventi di ogni genere che contribuiscono a rendere questo film una pellicola dal discreto intrattenimento, ricca di azione dove non manca anche un pizzico di romanticismo e una buona dose di umorismo.



Girato in 17 settimane, 13 settimane in Australia e 4 settimane in Giappone, il film è pieno di curiosità. Ecco, così, il trailer e le cose da sapere su «Wolverine - L’immortale».