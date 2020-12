“Wonder”: trama, cast e trailer

Foto: Julia Roberts, Owen Wilson e Jacob Tremblay in "Wonder"

10 Dicembre 2020 | 18:20 di Redazione Sorrisi

“Wonder”, diretto da Stephen Chbosky, vede Julia Roberts e Owen Wilson nei panni dei genitori di Auggie, Jacob Tremblay. Il bambino ha undici anni ed è affetto da una rara sindrome, una malattia congenita dello sviluppo craniofacciale che lo porta a indossare sempre un casco da cosmonauta. Ora però, dovrò fare i contri con la scuola media.

La trama

Auggie Pullman ha dieci anni, gioca alla playstation e adora Halloween. Perché è l'unico giorno dell'anno in cui si sente normale. Affetto dalla nascita da una grave anomalia cranio-facciale, Auggie ha subito ventisette interventi e nasconde il suo segreto sotto un casco da cosmonauta. Educato dalla madre e protetto dalla sua famiglia, non è mai andato a scuola per evitare un confronto troppo doloroso con gli altri. Ma è tempo per lui di affrontare il mondo e gli sguardi sconcertati o sorpresi.

Il cast

Jacob Tremblay, Owen Wilson, Izabela Vidovic

Il trailer