“Wonder Woman 1984”: cast, trama e trailer

In “Wonder Woman 1984”, sequel diretto da Patty Jenkins con protagonista Gal Gadot, la nostra supereroina fa un balzo in avanti nel tempo dalla Prima Guerra Mondiale fino agli anni ’80, per cavalcare fulmini nel cielo, indossare ali dorate e inseguire un suo sogno mentre è alla caccia di due nuovi e formidabili nemici: Max Lord e Cheetah. Naturalmente anche in questo film il destino del mondo è nuovamente in pericolo e solo l’intervento di Wonder Woman riuscirà a salvarlo. Questo nuovo capitolo della storia di Wonder Woman, vede Diana Prince vivere tranquillamente in mezzo ai mortali nei vibranti e scintillanti anni ’80, un’epoca di eccessi spinta dal bisogno di possedere tutto. Nonostante sia ancora in possesso di tutti i suoi poteri, mantiene un basso profilo, occupandosi di antichi manufatti e agendo come supereroina solo in incognito. Ma dovrà uscire allo scoperto e fare appello alla sua saggezza, alla sua forza e al suo coraggio per salvare il genere umano da un mondo in pericolo di vita. Nel film sono protagonisti anche Chris Pine nel ruolo di Steve Trevor, Kristen Wiig in quello di Cheetah, Pedro Pascal è Max Lord, Robin Wright è Antiope e Connie Nielsen è Hippolyta.

Trailer

Cast

Genere: Azione

Titolo originale: Wonder Woman 1984

Uscita: 2020

Nazionalità: USA

Durata: 151'

Regista: Patty Jenkins

Attori: Gal Gadot, Chris Pine, Kristen Wiig, Pedro Pascal, Robin Wright, Connie Nielsen

Trama

Diana Prince, alias Wonder Woman, vive in incognito: lavora nel campo dell'archeologia, dove si ritrova a collaborare con Barbara Minerva. Un antico cristallo entra in contatto con loro e l'interazione con la pietra ha il potere di realizzare in qualche modo i desideri. Ma bisogna stare attenti a quel che si desidera, soprattutto quando a desiderare è qualcuno di molto pericoloso..Fortunatamente Diana avrà al suo fianco l'amato Steve Trevor, morto molti anni prima e in possesso del corpo di un altro uomo.