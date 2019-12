“Wonder Woman”: trama, cast e trailer

Uno spettacolo per per gli appassionati di supereroi e cinecomic. Il film con Gal Gadot e Chris Pine è ricco di scene di battaglia e combattimenti esplosivi

03 Dicembre 2019 | 14:29 di Paolo Paglianti

Thor, Captain America, Batman, Spider-Man: con pochissime eccezioni (tra cui svetta la conturbante Vedova Nera interpretata da Scarlett Johansson) i supereroi, al cinema, sono quasi tutti uomini. A raccontare l'altra metà del cielo di mutanti e superpoteri è arrivata nel 2017 Wonder Woman (interpretata da Gal Gadot), già protagonista di una fortunata serie tv negli Anni 70. Quasi invulnerabile nonostante una corazza ai minimi termini che lascia davvero poco spazio all'immaginazione, è l'eroina di DC Comics già apparsa in Batman V Superman. Questo primo film tutto suo racconta l'origine del mito.

La trama (senza spoiler)

Su un'isola nascosta da una impenetrabile nebbia vivono le Amazzoni, guardiane da tempo immemore della pace e strenue nemiche della guerra e di Ares, il dio greco che spinge gli uomini a combattere senza quartiere. A interrompere l'idillio di addestramenti millenari arriva un pilota di caccia inseguito da mezza flotta tedesca: si tratta di Steve Trevor, spia americana al servizio di Sua Maestà britannica, che ha scoperto un malvagio piano teutonico per far vincere la Grande Guerra alle già demoralizzate truppe del Kaiser. Wonder Woman non si fa certo sfuggire l'occasione per lasciare il rifugio fatato della Amazzoni e andare a menare le mani dove serve davvero, sulla linea del fronte franco-tedesco per cercare e "punire" il generale che sta creando un gas tossico ancora più terribile di quelli che ricorda la Storia. Ma deve stare attenta, perché Ares potrebbe metterci lo zampino.

Il cast

L'avete vista in tre diversi Fast & Furious, in "Justice League" e "Batman Vs Superman": è Gal Gadot, già Miss Israele, a prestare il volto e il corpo alla "nuova" Wonder Woman. Meno prosperosa rispetto a Lynda Carter, l'interprete della serie Anni 70, è perfettamente a suo agio nella parte della divina super-eroina che ferma i proiettili con gli avambracci corazzati e affronta i soldati tedeschi con spada, scudo e un magico lazo che costringe la vittima a dire sempre la verità.

La spia americana Steve Trevor è Chris Pine, il Capitano Kirk del reboot di "Star Trek" ad opera di J. J. Abrams, anche lui piuttosto convincente nell'uniforme dell'ufficiale americano che vuole fermare il massacro degli innocenti nonostante la miopia dei vertici militari. Nel film vedrete anche Robin Wright (""Forrest Gump" e "House of cards"), Collie Nielsen ("The good wife", "Il gladiatore") e David Thewlis ("Harry Potter", "Il grande Lebowski").

