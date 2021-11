“Yara”, il delitto di Yara Gambirasio fa ancora paura

C’è anche Alessio Boni nel cast del film di Marco Tullio Giordana in streaming su Netflix Chiara Bono nei panni di Yara Gambirasio Redazione Sorrisi







Uno dei casi di cronaca che ha maggiormente scioccato l’opinione pubblica italiana negli ultimi anni è diventato

un film che, dopo un breve passaggio nelle sale, approda su Netflix dal 5 novembre. Si tratta di “Yara” di Marco Tullio Giordana.

Era il 26 novembre 2010 quando la tredicenne Yara Gambirasio scomparve dalla sua cittadina nel bergamasco, per poi essere ritrovata senza vita tre mesi dopo. Per il delitto, come sappiamo, è stato condannato all’ergastolo Massimo Bossetti, interpretato da Roberto Zibetti. Il film, che racconta i fatti seguendone fedelmente la cronologia, è stato prodotto da TaoDue con Rti (Mediaset) e vede tra i protagonisti anche Alessio Boni.