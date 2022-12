“Yesterday”: cast, trama e trailer

In seguito a un scontro con un autobus causato da un misterioso blackout globale, Jack si sveglia e scopre che i Beatles non sono mai esistiti... Yesterday Credit: © Universal Lorenzo Di Palma







Ieri tutti conoscevano i Beatles. Oggi, solo Jack si ricorda le loro canzoni, e grazie a questo sta per diventare una star. È questa l’idea da cui partono il regista Danny Boyle (“The Millionaire”, “Trainspotting”) e lo sceneggiatore Richard Curtis (“Quattro matrimoni e un funerale”, “Love Actually - L'amore davvero” e “Notting Hill”), entrambi premi Oscar, per creare “Yesterday”, una commedia tutta rock'n'roll sulla musica, i sogni, l'amicizia e la lunga e tortuosa strada che porta all'amore di una vita. Protagonista è Jack Malik (Himesh Patel) un cantautore sconosciuto di una piccola cittadina costiera inglese che vede i sogni di fama svanire rapidamente nonostante la sua accanita devozione e il supporto della sua migliore amica dai tempi dell'infanzia, Ellie (Lily James), fino a un misterioso incidente… Con la partecipazione di Ed Sheeran.

Il trailer

Il Cast

Genere: Musical

Uscita: 2019

Nazionalità: USA - UK - Giappone - Russia

Durata: 116'

Regista: Danny Boyle

Attori: Himesh Patel, Lily James, Sophia Di Martino

La Trama

Jack Malik è un musicista di scarso successo. In lui crede solo Ellie, manager, amica e forse qualcosa in più, benché mai dichiarato. Dopo uno strano incidente d'autobus causato da un misterioso blackout globale, il cantautore fallito si risveglia e scopre che i Beatles non sono mai esistiti e lui è rimasto il solo a ricordare le loro canzoni. Decidendo di suonarle in un mondo che non le ha mai ascoltate, Jack trova il successo, ma ben presto scoprirà di non essere il solo a ricordare i mitici quattro.