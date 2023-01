“You People”: la nuova commedia con Jonah Hill ed Eddie Murphy

Amore, famiglia e scontro generazionale sono gli ingredienti, nel cast anche David Duchovny e Julia Louis-Dreyfus Jonah Hill e Eddie Murphy Credit: © Netflix Cecilia Uzzo







Si puo' vedere su

È proprio "You People" ad aprire le danze ai film Originali di Netflix del 2023. La pellicola, infatti, è disponibile sulla piattaforma streaming da venerdì 27 gennaio. Si tratta di una commedia scritta e prodotta da Jonah Hill con Kenya Barris, che debutta alla regia proprio con "You People". Jonah Hill è anche il protagonista maschile del film, che ha al centro la storia d’amore e che, oltre alla protagonista femminile interpretata da Lauren London, nel cast annovera anche Eddie Murphy, nel ruolo del padre della ragazza. "You People" è una commedia romantica proprio perché racconta di una storia d’amore, ma soprattutto le difficoltà di una coppia con le rispettive famiglie, in una sorta di rivisitazione contemporanea del classico "Indovina chi viene a cena?".

La trama

Due millennial di Los Angeles si innamorano e vogliono sposarsi, andando oltre le differenze di estrazione sociale. La coppia deve così affrontare una serie di difficoltà con le rispettive famiglie, tra scontri culturali, aspettative della società e differenze generazionali.

Il trailer

Il cast

Jonah Hill e Lauren London interpretano i protagonisti Ezra Cohen e Amira Mohammed. Eddie Murphy e David Duchovny sono invece i rispettivi padri di Ezra e Amira. Nel cast anche Julia Louis-Dreyfus e Nia Long.