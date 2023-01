“Zack, cane eroe”: trama, cast e trailer

Tratto da un romanzo, il film racconta il coraggio di un pastore tedesco determinato a salvare il suo padroncino dal campo di concentramento Redazione Sorrisi







Uscito nella primavera 2021 sulle piattaforme streaming, "Zack, cane eroe" viene proposto tra i titoli dedicati alla commemorazione della Shoah. Tratta dal romanzo "The Jewish dog" di Asher Kravitz, la pellicola racconta la storia del pastore tedesco Zack, separato dalla sua famiglia ebrea dopo l’entrata in vigore delle leggi di Norimberga che, seppure addestrato da un ufficiale delle SS ad attaccare gli ebrei in un campo di lavoro, non dimentica il legame con i suoi “familiari” umani.

Cast

Genere : drammatico

: drammatico Titolo Originale : Shepard: The Story of a Jewish Dog

: Shepard: The Story of a Jewish Dog Durata : 1ora 30minuti

: 1ora 30minuti Anno : 2020

: 2020 Regia : Lynn Roth

: Lynn Roth Cast: Ayelet Zurer, August Maturo, Ken Duken, Levente Molnar

Trama

Zack è un fedelissimo pastore tedesco che viene strappato alla sua famiglia ebrea in base alle leggi di Norimberga. Viene adottato da un ufficiale delle SS e addestrato a sorvegliare e attaccare i prigionieri dei campi di concentramento. Rimane però fedele alla sua famiglia e, quando nel campo di prigionia viene rinchiuso Joshua, il suo padroncino, lo riconosce immediatamente. La vita di Joshua è perennemente in bilico e Zack dimostra tutto il suo coraggio, mettendo a rischio la sua vita per farlo evadere dal campo e scappare con lui. I due, finalmente di nuovo insieme, iniziano un difficile cammino verso la salvezza.

