Finalmente torna il Giro d’Italia

Prende il via (dall’Ungheria) venerdì 6 maggio uno degli eventi sportivi più amati Alberto Rivaroli







Siete pronti? Torna finalmente il Giro d’Italia. Quest’anno la corsa rosa (giunta alla sua 105a edizione), inizia venerdì 6 maggio e si conclude il 29 dopo 21 tappe e 3.437,6 chilometri. Per la 14a volta si parte dall’estero: quest’anno i corridori prendono il via da Budapest, e restano in Ungheria per tre giorni. Poi il 9, approfittando del primo giorno di riposo (gli altri sono il 16 e il 23), la comitiva raggiungerà la Sicilia, da dove inizierà la risalita verso Nord.

Prima della cronometro di Verona, atto conclusivo della corsa, non mancheranno le emozioni forti: non solo gli arrivi in volata (ne sono previsti sette), ma anche le imprese in salita. Promettono scintille la 15a tappa (Rivarolo Canavese-Cogne, domenica 22), la 16a (Salò-Aprica, martedì 24) e la 17a (Ponte di Legno-Lavarone, mercoledì 25), fino alla penultima (Belluno-Marmolada, sabato 28), che comprende anche l’ascesa al Passo Pordoi, scelta come Cima Coppi 2022, ovvero il punto più alto del Giro.

Tra i favoriti, in prima fila ci sono Richard Carapaz (campione ecuadoregno, già vincitore del Giro nel 2019) e Joao Almeida, asso portoghese che nel 2020 ha indossato la Maglia rosa di leader per 15 giorni. E gli italiani? Il più atteso è “Lo squalo” Vincenzo Nibali, dominatore del Giro nel 2013 e 2016: nonostante i suoi 37 anni è pronto a regalare soddisfazioni ai suoi tifosi. Il Giro d’Italia verrà trasmesso da Rai2 (dalle 14) e Rai Sport (dal mattino) con la telecronaca di Francesco Pancani, voce storica del ciclismo in tv, e il commento tecnico di Alessandro Petacchi. Eurosport, invece, si collega dall’ora di pranzo.