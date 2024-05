Fiorello: «Ci rivediamo alla prossima (buona) idea!»

«Può essere tra una settimana, un mese, due anni. Oppure mai...» scherza lo showman Stefania Zizzari







Non uno. Nemmeno due. Sono ben tre i Telegatti che il direttore di Sorrisi Aldo Vitali ha consegnato martedì 7 maggio a Fiorello per “Viva Rai2!”, programma dell’anno. «Sono contento, è un onore» ha detto il conduttore. «E poi sono ancora più contento perché Amadeus ne ha uno solo!» ha aggiunto ridendo. «Ne hai presi, anzi pretesi tre perché non sapevi scegliere il colore!» scherza il direttore Vitali. Si fanno battute, si ride, ma l’ambìto riconoscimento di Sorrisi è serio ed è strameritato da Fiorello, che ha appena concluso una seconda stagione del suo programma a dir poco trionfale. Venerdì 10 maggio è stata l’ultima puntata: noi eravamo lì e vi raccontiamo come è andata.

I primi fan, tanti in pullman da tutta Italia, sono arrivati poco dopo la mezzanotte per assicurarsi un posto in prima fila davanti al Glass. Verrebbe da dire che ne è valsa la pena, perché l’ultimo appuntamento di “Viva Rai2!” è stato davvero una festa straordinaria e imperdibile. E pure surreale. Oltre 2.000 persone che, già alle 6.30 del mattino, ballano scatenate con il dj set di Danti. Le macchine e i camion che passano davanti suonando i clacson per salutare. Poi Fiorello ferma la musica e dice: «Bisogna spostare le macchine lasciate davanti al benzinaio: sta arrivando il carro attrezzi, sbrigatevi che ve le portano via!».

E poi tutto riprende. Il padrone di casa, incontenibile, prima della diretta scherza con il pubblico. E, soprattutto, accoglie i super ospiti. Amadeus, «l’amico di una vita che c’è sempre nei momenti importanti» dice (questa sarà la sua ultima presenza in diretta sulla Rai ma continueremo a vederlo con “Affari tuoi” fino al 1° giugno, ndr) e Jovanotti, «che torna dopo 10 mesi di inattività a causa dell’incidente in bicicletta».

In collegamento dallo stadio Olimpico c’è Ultimo che canta il suo nuovo singolo “Altrove”. E poi... poteva mancare il momento dello show al semaforo? E allora gli “Amarello” si esibiscono in un irresistibile balletto tra gli automobilisti. «Vedi quanta gente? Al Nove te la sogni!» scherza Fiorello con Ama.

Il finale, alle 8.15, con un quarto d’ora di sforamento, lo «sforo italico» dice Fiore. È il momento dei ringraziamenti, primo tra tutti quello per gli abitanti di via Asiago, che avevano protestato lo scorso anno per la confusione creata dal programma: «Grazie a loro, ci siamo trasferiti qui ed ecco cosa abbiamo combinato!» scherza Fiore. E prosegue: «Grazie a voi, al pubblico, al corpo di ballo, a tutta la squadra, per queste 230 albe. Due anni cominciati per caso e diventati tutto questo». L’appuntamento a quando? «Ci si vede alla prossima idea!» conclude Fiorello.