Formula 1: 100 anni di Monza, il tempio della velocità

Domenica 11 settembre va in onda in chiaro e in diretta su Tv8 (e su Sky Sport e Now) Antonio de Felice







Non c’è un attimo di respiro per gli appassionati di Formula 1 e in particolare cresce la febbre per quelli italiani. Dopo il Gran Premio del Belgio e quello d’Olanda, il Mondiale torna in pista per la terza settimana consecutiva. E questa volta tocca proprio al Gran premio d’Italia in programma l’11 settembre a Monza con diretta dalle 15 in chiaro su Tv8, in pay su Sky Sport e in streaming su Now.

Si tratta del 16° appuntamento del campionato e cade nell’anno del centenario dello storico circuito brianzolo, universalmente conosciuto come il “tempio della velocità”. Un compleanno veramente speciale per cui, aldilà di una gara che promette spettacolo, sono previste numerose iniziative nella stessa Monza (le trovate su www.comune.monza.it) e una moneta commemorativa in argento del valore di 5 euro e un francobollo da 1,20 euro.

Come detto, un evento tanto atteso non poteva lasciare indifferente il popolo ferrarista che, nonostante un campionato in questo momento non proprio entusiasmante per la scuderia di Maranello, vuole far sentire tutto l’affetto e il sostegno ai due piloti, il monegasco Charles Leclerc e lo spagnolo Carlos Sainz (che conservano ancora qualche speranza per la vittoria del titolo iridato). E così sono già oltre 320 mila i biglietti venduti, mentre continua la caccia agli ultimi tagliandi per essere a fare il tifo a bordo pista.

Nel frattempo, noi siamo andati virtualmente a Monza per mostrarvi alcuni punti da tenere d’occhio. Molto impegnativo per motori e freni, il circuito misura 5.793 metri, vanno fatti 53 giri per una distanza di gara di 306,72 chilometri che si percorrono in circa un’ora e 20: più o meno è la stessa distanza che c’è tra Monza e Treviso, solo che noi “umani” la copriremmo in tre ore! E che Monza continui a essere il “tempio della velocità” lo conferma un dato: nelle qualifiche del 2020, Lewis Hamilton su Mercedes con il tempo di 1’18”887 ha fatto segnare il giro più veloce nella storia della F1, alla stratosferica velocità media di 264,362 km/h.

