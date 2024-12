Francesca Fialdini: «Con voi mi racconto “a ruota libera”»

Il consiglio che le diede Frizzi, i balletti fatti a scuola con le amiche, l’amore per il lavoro... Enrico Casarini







Una trasmissione, "Le ragazze", appena conclusa su Rai3. Una, "Fame d’amore", che su Rai3 tornerà l’anno prossimo. Un appuntamento ormai classico come "Da noi… a ruota libera" in corso nel pomeriggio della domenica di Rai1: Francesca Fialdini non stacca mai. Neppure oggi che ha un filo di voce, ma chiacchiera senza preoccuparsi di sgolarsi. «È un colpo di freddo che ho preso la settimana scorsa ad Arezzo e che proprio non vuol passare. D’altra parte domattina devo registrare una cosa che non posso rimandare, che ci vuoi fare? Magari mi doppierò!» dice.

Francesca, se le dico “televisione”, che cosa risponde?

«I varietà del sabato sera su Rai1, le sigle, i balletti che rifacevamo a scuola con le mie compagne, magari aggiungendoci anche coreografie nostre».

La “sua” televisione, però, è diversa: è ascolto, dialogo, “abbraccio” dell’altro. Come se l’è costruita?

«Quando ho lasciato l’impegno più giornalistico per misurarmi col linguaggio di intrattenimento più emotivo delle fasce di trasmissione che mi hanno dato e dei progetti che ho seguito, avevo solo la chance di portare il mio modo di essere. E allora parto dal presupposto che mi piacerebbe essere ascoltata quando vado da qualche parte, che sia un programma o una cena tra amici. Ma se voglio essere ascoltata, devo avere anche la curiosità di ascoltare gli altri, no? Mi piace che sia così».

Ha un modello di riferimento?

«Tendo ad appassionarmi ai caratteri forti, che non hanno paura di mostrarsi per quel che sono. Lilli Gruber, per esempio, è stata un modello. Però nel mio cuore c’è anche Fabrizio Frizzi. Lui è ancora un amico che “torna” nei momenti difficili. Mi ricordo in particolare di una frase che mi disse: “Francesca, tu hai una cosa che devi cercare di non perdere mai, nel lavoro e nella vita, e anzi devi coltivare: il sorriso, che poi è la cosa che la gente vuole”. Magari sorridevo perché in quel momento della vita avevo una bella dose di incoscienza».

Incosciente lei? Non sembra…

«Si vede che non lo do a vedere!».

Ha evocato i grandi show di varietà. Non vorrebbe alzare la mano e dire “Fatemi fare uno spettacolo!”?

«No, quella era la tv che mi faceva sognare e mi emozionava, ma non sono il tipo che può farla, conosco i miei limiti. A me interessa il racconto intimistico, che mantenga, se possibile, anche un taglio giornalistico».

Come trova la concentrazione prima di un impegno… impegnativo?

«Mi svago. Il giorno prima, per esempio, mi abbandono al caos: gioco con la mia gattina Mira, sto tutto il giorno in casa in pigiama, esco con le amiche. Auto rotta? Ci penserò… Frigo vuoto? Ceno a tè e biscotti… Sul lavoro, invece, sono ordinatissima e conto su due doti imparate in redazione, memoria a breve termine e concentrazione nel momento in cui serve».

Ascoltare è un’attività “passiva” o in qualche modo “attiva”?

«Totalmente attiva! Quando sono con te, io sono completamente lì con te».

Se l’ospite è recalcitrante, che fa?

«Io non entro dove trovo una porta chiusa. Rispetto moltissimo la vita privata, per esempio. Però cerco di farlo ragionare sul perché non “apra”. Non conta solo il fatto in sé, ma anche l’atteggiamento che uno ha su quel fatto».

Quando invece è lei che ha bisogno di aprirsi, con chi parla?

«Con Matteo, un amico dei tempi del liceo. È il saggio del nostro “gruppo” e mi conosce meglio di tutti».

Dove va “a ruota libera”?

«Nel modo in cui vivo le mie giornate. Non ho giornate standard, non sono sposata, non ho figli. Questo mi dà una libertà enorme e posso dedicarmi alla mia passione più grande, cioè il mio lavoro. Questa è la mia vita proprio a ruota libera».