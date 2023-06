Francesca Fialdini: «Quest’estate, un libro e un lungo viaggio»

«Fino a luglio ho ancora impegni in tv e con le bozze del mio saggio sui disturbi alimentari. Poi mi piacerebbe volare lontano» dice. Destinazione? «Brasile!» Giusy Cascio







Con l’ultima puntata di “Da noi… a ruota libera” su Rai1, domenica 11 giugno Francesca Fialdini conclude una stagione televisiva impegnativa e ricca di soddisfazioni, che l’ha vista impegnata anche su Rai3 con altri due programmi: “Fame d’amore” e “Le ragazze”. Ma è meglio non chiederle di fare un bilancio…

Altrimenti?

«Alla parola “bilancio” mi vengono subito in mente i funamboli che salgono su un cilindro e cercano di stare in equilibrio, e quindi inizio a traballare (ride). Restano però i ricordi legati a una bella stagione, le emozioni vissute, l’appartenenza a una squadra».

Andrete fuori a festeggiare tutti insieme?

«Sì, andremo a bere qualcosa con i montatori, i cameraman, gli autori e con le ragazze della redazione, che la domenica si alternano: un’occasione unica per stare tutti insieme. Lo avremmo fatto comunque, anche se non fosse andata bene, perché l’impegno va sempre riconosciuto e premiato, soprattutto quello dei più giovani che si danno tanto da fare. Spesso contro di loro si punta il dito, sbagliando».

Con quali ospiti si è trovata meglio nel suo talk show domenicale?

«Tanti: Pierpaolo Spollon, Matilde Gioli, Lilli Gruber... Mi trovo bene soprattutto con quelli che mi spronano a vedere le cose in modo diverso dal solito e mi fanno crescere. Come Selvaggia Lucarelli, che ha sempre un pensiero laterale su certi temi e mi fa fare un “salto” nei ragionamenti».

Ha sempre un occhio di riguardo per le donne. Perché?

«Mi piace quando le donne raccontano come hanno superato le ferite emotive, il senso di abbandono o la paura di non essere amate abbastanza. In particolare, mi ha colpito a “Le ragazze” l’ironia di Barbara Alberti, che parlava dei suoi errori senza vergogna e riusciva addirittura a riderci su. Gli uomini tendono a non farlo: è molto più raro che parlino dei propri fallimenti».

Le sue interviste meglio riuscite sono quelle…

«Quelle in cui gli ospiti si “spogliano” del personaggio e si presentano qui come persone, senza corazza. Per esempio, Giovanni Floris. Lui è un super professionista, ma da noi si mostra disarmato: un ragazzone con il suo spirito allegro, felice. Oppure Rocío Muñoz Morales che è ormai una conduttrice affermata oltre che una brava attrice, ma da noi è stata, semplicemente, Rocío. E ci ha raccontato dei suoi inizi, di quando studiava l’italiano tre ore al giorno e si dedicava al volontariato».

Le piace quando chi invita ha una storia da raccontare. Ma qual è stata la prima storia che l’ha conquistata da ragazzina?

«La mia favola preferita è “La storia infinita” di Michael Ende, da cui è stato tratto il film del 1984. Avevo chiamato il mio motorino Falkor, come il FortunaDrago».

Quando c’è stato chiasso in studio, ha chiesto il silenzio in modo fermo. Poi si è pentita?

«Macché, è una questione di rispetto: se c’è troppo rumore, gli ospiti sentono male e si confondono. A volte sono direttamente loro a chiedere di fare silenzio perché in studio c’è chi chiacchiera troppo. Ed è lì che mi imbarazzo di più».

Anche nella vita privata preferisce i toni pacati?

«No, se inizia a battermi la tempia dalla rabbia passo agli acuti e non sto attenta ai decibel! Ma ho una questione aperta con i litigi: non mi riesce di litigare».

Quindi come si sfoga?

«Immagino di aver davanti la persona in questione e le dico tutto per filo e per segno. Così quando la incontro la rabbia è sbollita e il mio approccio è calmo».

Se si scrive “Francesca Fialdini” su Google, il motore di ricerca suggerisce subito: “taglio di capelli” e “fidanzato”. Le due cose sono collegate?

«Ma no! Ho tagliato i capelli perché li portavo così a 20 anni e mi sentivo bene. Li ho accorciati di nuovo per dare un’immagine più fresca a questa edizione di “Le ragazze”».

E il fidanzato?

«C’è. E da un bel po’. Il fatto che mi stia accanto sempre, anche nei momenti in cui la ruota non gira, è magnifico. Lui è il mio porto sicuro, è casa».

È presto per parlare della prossima stagione, ma lei cosa si augura per il suo futuro in Rai?

«Di continuare ad avere la possibilità di essere sempre libera, senza filtri e senza argomenti tabù».

Un conduttore con cui le piacerebbe lavorare?

«Carlo Conti, ma non come co-conduttrice. Andrei a scuola da lui, mi basterebbe anche solo stare in prima fila nei suoi programmi».

Quest’estate dove andrà in vacanza?

«Non ho ancora deciso, perché il 20 giugno presento i Nastri d’argento (il più antico premio cinematografico italiano, assegnato dal 1946 dal Sindacato nazionale giornalisti cinematografici italiani. La cerimonia sarà trasmessa in tv il giorno dopo su Rai Movie, ndr). Poi il 15 luglio devo consegnare il mio nuovo libro».

Un romanzo?

«No, un libro sui disturbi alimentari, frutto dell’esperienza e degli incontri a “Fame d’amore”. Ma una volta chiuso il testo mi piacerebbe fare un bel viaggio, lungo. Vorrei tanto visitare un Paese lontano, fiero della propria identità e ricco di tradizioni, come il Brasile».

Papà Renzo e mamma Ivana non la reclamano a casa, a Massa?

«Certo che sì, e non gli basta mai».

Di cosa farà una scorpacciata, in Toscana?

«Di tordelli. Sì, tordelli proprio con la “d”. Sono simili ai ravioli, ripieni di erbe e ottimi al ragù».

La sua stanza è la stessa di quando era bambina?

«La mia cameretta non esiste più, perché quando sono andata via mamma ha scelto di trasferirsi in una casa più piccola».

Quali poster aveva appesi alle pareti nella sua cameretta da adolescente?

«Luis Miguel e i Take That. Il primo non sono mai riuscita a sentirlo cantare. I Take That sì, di nascosto da mamma e con la complicità di papà. Per andarli a vedere a Bologna ho saltato il compito in classe di greco. La prof me lo ha fatto recuperare e poi mi ha messo 2, ma quel voto lo rivendico perché è stato un concerto pazzesco!».