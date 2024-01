Francesco Paolantoni: «Quanti personaggi sono nati a tavola!»

Il comico è ospite fisso nel talk di Fabio Fazio e a noi racconta anche di tante altre tavolate Antonella Silvestri







Veniamo tutti da un periodo di grandi tavolate (e abbuffate). E Francesco Paolantoni, dopo i pranzi delle Feste, è tornato a sedersi a un altro tavolo, quello di Fabio Fazio in "Che tempo che fa" sul Nove. «In questo programma, per fortuna, non si mangia! Facciamo il pieno di parole, riflessioni, risate. È una tavola sana, insomma» ci racconta.

Francesco, il tavolo è simbolo di condivisione, incontro…

«Per me rappresenta un importante spazio di convivialità in cui ci si confronta e nascono idee e progetti».

Si dice che a tavola si stringano alleanze e si firmino i migliori contratti.

«Verità sacrosanta, perché con i piedi sotto al tavolo si pregustano i piatti che ci portano. Il nostro umore è molto condizionato dal cibo, dall’atmosfera e dal piacere di condividere il pasto con determinate persone, che possono essere amici o colleghi. Si crea una magia speciale».

Anche le donne si conquistano a tavola?

«Io oltre a sedermi e a mangiare, mi diverto a spadellare. Poi, certo, ci sono i cibi afrodisiaci che mi aiutano (ride). Comunque più che la tavola, lì ci vuole chimica. Se non scatta quella, puoi preparare tutte le cose buone che vuoi, ma...».

Il tavolo come palcoscenico…

«Certo. Pensiamo a Gigi Proietti, che davanti al tavolo raccontava barzellette epiche e faceva dei siparietti che sono rimasti nella storia».

Appunto, l’umorismo a tavola…

«Per noi che facciamo teatro, la frase “Dopo dove si va a cena?” è un chiodo fisso! Al ristorante si fanno battute, scherzi. Per molti personaggi che ho proposto negli anni, ho preso ispirazione dalle serate con gli amici, che sono momenti alti di cabaret e improvvisazione. In queste serate ho rubato artisticamente espressioni, mimiche, gesti…».

E poi c’è il tavolo come memoria affettiva e focolare domestico.

«Qui apriamo un libro. Il tavolo rappresenta la famiglia, i legami con le persone più care. Ho ricordi molto dolci dei momenti trascorsi a pranzo o a cena con i miei. E, soprattutto, ricordo la libertà. Perché, pur essendo di un’altra generazione, i miei genitori, così come i miei nonni, non pretendevano un’educazione svizzera quando mangiavo. Non mi rimproveravano se lasciavo i gomiti aperti o se non osservavo il bon ton».

C’è un personaggio che vorrebbe al suo fianco, la domenica, “alla tavola di” "Che tempo che fa"?

«Da Fazio vanno tutti. Quindi mi piacerebbe che sedessero al tavolo Madonna, Lady Gaga, Woody Allen…».

Per chiudere, in quali altri programmi la vedremo?

«Ora, il sabato sera da Carlo Conti a "Tali e quali", assieme a Gabriele Cirilli, e poi a "Tale e quale Sanremo". A marzo sarò a "Stasera tutto è possibile" dove ritroverò i miei compagni di avventura Stefano De Martino e Biagio Izzo. Altro esempio illuminante, con "Che tempo che fa", della commedia dell’arte».