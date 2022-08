Francesco Scali è il sacrestano Pippo fin dalla prima puntata di “Don Matteo”

L'attore ha dato il via alla sua carriera grazie a... Nino Frassica Tiziana Lupi







Chissà cosa penserebbe il dottor Iannelli se sapesse di aver dato il via alla carriera di Francesco Scali... Purtroppo non lo saprà mai: «Perché non esiste!» esclama ridendo l’attore romano che, fin dalla prima puntata, in “Don Matteo” (ora in replica due volte al giorno con la nona stagione al pomeriggio e la 12ª alla sera) interpreta lo stralunato sacrestano Pippo.

E spiega: «Era il 1982, io avevo solo 23 anni e avevo saputo che Federico Fellini stava preparando il film “E la nave va”. Per questo, dopo avere provato inutilmente a contattare la produzione via telefono, mi ero presentato più volte a Cinecittà ma non mi avevano mai fatto entrare. Finché il mio amico Nino Frassica mi disse: “Tu di’ che hai un appuntamento con il dottor Iannelli. Non esiste, ma in portineria non lo sanno”».

E lei lo fece?

«Certo! All’ingresso mi hanno pure risposto: “Vada ma non so se c’è”! Appena entrato mi sono diretto subito al Teatro 5, dove sapevo che c’era Fellini. Ho cercato Fiammetta, la sua assistente e le ho lasciato una mia foto e qualche riga scritta. Dopo poco tempo mi ha chiamato: Fellini aveva visto la foto e mi aveva scelto per un piccolo ruolo».

E dopo Fellini?

«Ho lavorato in altri film, finora ne ho fatti quasi una trentina (tra questi, “Il nome della rosa” in cui ha interpretato un monaco, ndr). Quello a cui sono particolarmente legato è “Ne parliamo lunedì” di Luciano Odorisio con Elena Sofia Ricci, Andrea Roncato e Sebastiano Nardone».

Poi è arrivata la televisione.

«Nel 1985 Renzo Arbore mi ha chiamato per “Quelli della notte”. Facevo il gobbista, l’addetto al rullo su cui scorrono i testi delle canzoni. A volte sbagliavo la velocità, andavo per conto mio, e di conseguenza Marisa Laurito, Silvia Annichiarico e Antonio e Marcello che cantavano lo facevano più velocemente o più lentamente del dovuto. E Renzo si divertiva moltissimo».

Com’è diventato Pippo, il sacrestano di “Don Matteo”?

«Grazie a Enrico Oldoini, un regista bravissimo che ha ideato la serie con Alessandro Jacchia e che non finirò mai di ringraziare. Lo incontrai un giorno alla Fono Roma, una società di doppiaggio: ci salutammo, due chiacchiere ma niente di che. Dopo 15 giorni ricevetti una chiamata della Lux Vide per fissare un appuntamento con Oldoini. Lui mi disse: “C’è una nuova serie su cui puntiamo molto. Ci sarebbe un ruolo da sacrestano”. Così è cominciata l’avventura grazie alla quale, tra l’altro, sono nate belle amicizie».

Con chi?

«Pietro Pulcini, che interpreta il brigadiere Ghisoni e che è nella serie dalla prima puntata come me. Con Nino Frassica ci siamo ritrovati perché ci eravamo un po’ persi di vista. E poi, Flavio Insinna. Da sempre sono un suo fan, ero andato anche a vederlo in teatro. Quando l’ho incontrato per la prima volta sul set ho visto che era abbastanza muscoloso e così, per attaccare bottone, gli ho chiesto: “Dove vai in palestra?”. Lui mi ha risposto ridendo: “Ar Matriciano!”, che è un ristorante romano».

E Terence Hill?

«Per me è un mito, ero affascinato da lui dai tempi di Trinità, perciò i primi tempi delle riprese non mi avvicinavo troppo. Un giorno, durante una pausa passeggiavo per le vie di Gubbio quando passa lui in macchina con l’autista. Apre il finestrino e mi dice: “Dove vai? Sali, vieni con noi”. Dire che ero imbarazzato è poco. Gli ho risposto: “Grazie, non si preoccupi”. E lui: “Dai, sali, cammini dopo. E dammi del tu. Credimi, sono timido anche io”. Quando ha lasciato la serie ho provato la stessa sensazione che si ha quando un amico parte e va lontano».

Quest’anno è arrivato Raoul Bova.

«E ho fatto proprio una bella figura (ride). Aspettavo il mio turno in sala trucco quando vedo una sagoma appoggiata allo stipite della porta. Aveva la mascherina e gli occhiali scuri e c’era il riflesso del sole, non avrei mai potuto riconoscerlo. Lui ha detto: “Buongiorno” e io subito: “Oh, ma chi è ’sto fico da paura?”. Quando si è tolto occhiali e mascherina e ha detto: “Piacere, Raoul” sarei voluto sprofondare! Per fortuna anche lui è molto simpatico».

In attesa di “Don Matteo 14” ha già altri progetti lavorativi?

«No. Se vengono, mi fa piacere e se non vengono mi fa piacere lo stesso! Ogni tanto faccio qualche spettacolo con Nino e approfitto del tempo libero per dedicarmi ai miei hobby. Mi piace andare a visitare musei, scoprire opere d’arte e camminare a passo veloce nel Parco della Caffarella, vicino a casa. Sono anche attivo nel “book crossing”: con alcuni amici lasciamo i libri che ci sono piaciuti sulle panchine, sperando che qualcuno li prenda per leggerli».

A lei cosa piace leggere?

«Sicuramente amo molto i classici, Andrea Camilleri e Maurizio de Giovanni. E, da appassionato di montagna, tutti i libri di Mauro Corona».