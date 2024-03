Gabriele Corsi: «Io, un conduttore dai mille volti»

Torna alla guida di "Don’t Forget the Lyrics!" sul Nove, è pronto a sperimentare nuovi format e a partire per l’Eurovision in Svezia Barbara Mosconi







Gabriele Corsi, esordio a “Don’t Forget the Lyrics!” il 7 febbraio 2022. La vita è cambiata in questi due anni?

«Ricordo che nel 2022 giravamo a Milano. C’era il coprifuoco per il Covid: entro le 11 di sera dovevamo stare a casa e il cast di quella prima edizione lo abbiamo fatto solo con concorrenti della Lombardia. Ma avevo insistito tantissimo con l’editore per farlo».

Volli, fortissimamente volli?

«Mi ero innamorato di questo format, secondo me i tempi erano maturi per un programma musicale così».

Lo erano?

«Beh, un po’ di ragione l’ho avuta! Prima dicevano che la musica in tv non funzionava, noi abbiamo cominciato in sordina, la prima puntata andò sotto l’1% di share, ma dopo una settimana l’ascolto era già aumentato».

Eccolo Gabriele Corsi, un entusiasta. Della musica, della televisione, dello spettacolo tout court, che pratica da quando era ragazzino, prima con gli inseparabili Furio Corsetti e Giorgio Maria Daviddi (sono il Trio Medusa tuttora in onda su Radio Deejay) quindi da solista saltabeccando dalla Rai al Nove. Qui, dall’11 marzo è ripartito la sera con “Don’t Forget the Lyrics! Stai sul pezzo”.

Ormai conduce un’edizione via l’altra della gara-karaoke.

«Quest’anno ci sarà anche una finale in prima serata con i campioni e otto cantanti (o gruppi) che negli anni passati hanno partecipato al Festival di Sanremo e, fra questi, sei lo hanno pure vinto!».

I Jalisse li avete chiamati?

«Sì, ci saranno anche loro a cantare “Fiumi di parole”».

La scorsa edizione ha chiuso a dicembre con una media di 572 mila spettatori (il 3% di share). Il Nove fa tendenza?

«La rete si è molto accesa, c’è Fabio Fazio e poi ci sono Francesco Panella e Paolo Conticini: un bel team che ha dato lustro al canale. Quando abbiamo cominciato eravamo i pionieri, ora stiamo pensando ad altri format».

Uno show in prima serata?

«C’è in ballo un altro programma musicale e un quiz di parola, delle prime serate molto forti. A marzo registreremo due puntate zero».

Addio al preserale?

«Io spero di fare “Don’t Forget the Lyrics!” tutta la vita. Mi piace la musica, canto, mi diverto, lo registriamo come fossimo in diretta, c’è la band, arrivano gli ospiti, è un varietà».

Si sono forgiati campioni come Mirko Castrucci, il meccanico di Prato, e Silvia Contenti, l’insegnante di danza di Lucca.

«Da casa e sui social fanno il tifo per loro con i cartelli. C’è chi dice che è “un programma per famiglie” come fosse denigratorio. Io, invece, lo trovo bello e commovente».

Che cosa la commuove?

«Ci sono le canzoni che magari da bambino sentivi in macchina con i genitori o durante la gita della terza media. Non sono solo canzoni, ma pezzi di vita».

Chiunque cantando può diventare un numero uno: la musica è democratica?

«Sì, anche se in questo caso serve la competenza: il gioco è un imbuto, si fa sempre più difficile, più esigente. Per fare un esempio, bisogna cantare il testo esatto che è stato registrato alla Siae».

Ha dichiarato: «Questa è la più difficile, ma sicuramente la più bella, commovente e divertente delle edizioni».

«In quest’ultimo anno mio padre ha perso la memoria, una cosa che destabilizza. Ogni volta che lo vedo, devo ricordare a tutti e due perché ci vogliamo bene, non ho mai abbracciato e baciato mio padre così tanto come in questo periodo. Certi giorni salire sul palco non è così facile. È una montagna russa di emozioni».

Il karaoke, alla base del gioco, resta il chiodo fisso degli italiani?

«La musica è il chiodo fisso. C’è stato il successo di Sanremo, si è parlato tanto di “Una voce per San Marino”, arriverà l’Eurovision Song Contest. C’è un bel movimento».

Fiorello, il re del karaoke, l’altro giorno alla radio le ha detto: «Ladro!».

«E infatti io gli rispondo sempre: “Se siamo qui è grazie a te!”».

Che altro “ruberebbe”?

«A Francesco Panella “Little Big Italy”, perché è un programma dove “se magna e se viaggia”. Tra l’altro, Panella è laziale come me, mi piacerebbe molto fare qualcosa con lui».

Ad Amadeus, l’artefice delle classifiche musicali, cosa invidia?

«La capacità di essere “direttore artistico”: ha l’istinto e sa intuire in anticipo i gusti musicali delle persone, è impressionante come fa il cast di Sanremo, anche in chiave Eurovision».

A proposito di Eurovision: già pronte le valigie per andare in Svezia dal 7 all’11 maggio?

«Con Mara Maionchi siamo carichi, mi piacerebbe coinvolgere in qualche modo pure Loredana Bertè, sarebbe bello vederla a Malmö, continua a dire che vuole andare in Svezia per disturbare l’ex marito Björn Borg».

Dopo tre edizioni commentate su Rai1, vuol fare una previsione su Angelina Mango?

«La mia formula è: “Non succede, ma se succede…”. E non la uso a sproposito. Una settimana prima del Festival di Sanremo mi sono giocato due schedine con Angelina Mango vincitrice e Geolier al secondo posto».

Ha sbancato?

«Ho puntato modestamente solo 5 euro e ne ho guadagnati 120».

Chiuda il verso: “Quanta gente nelle cose vede il male”...

«Di cosa stiamo parlando?».

È il pezzo di Angelina Mango.

«Ma per indovinare ci vuole almeno il titolo (“La noia”, ndr) e la musica!».

Da 30 anni è in radio con il Trio Medusa, da 21 è sposato con Laura. Negli Anni Duemila, quando faceva “Le Iene”, sembrava un guastafeste. E invece...

«Non so se sono un bravo ragazzo. Ai tempi di “Le Iene” mi divertiva inseguire le persone, era un modo di fare televisione che non esisteva, non c’erano i social. Stare insieme da tanti anni è una conseguenza, non un vanto: io senza famiglia e amici mi sento perso».

L’ultima volta che è stato un po’ meno bravo?

«In realtà sono fumantino, nel lavoro sono spigoloso, a volte faccio degli scherzi cattivissimi».

Poi fa espiazione o... “canta che ti passa”?

«“Canta che ti passa” o, ancora meglio, “male non fare, nulla temere”: se non fai del male vero, tutto è concesso».