Gabriele Corsi si scatena sul Nove con “Don’t forget the lyrics”

Credit: © Iwan Palombi Stefania Zizzari







«Quando Aldo Vitali, il direttore di Sorrisi, mi ha dato il Telegatto io mi sono commosso. Letteralmente» così Gabriele Corsi, che ha appena inaugurato sul Nove la nuova stagione di “Don’t forget the lyrics - Stai sul pezzo”, ha commentato la consegna del premio.

Gabriele, è stata un’emozione così grande?

«Eccome! Deve pensare a questo ragazzino di Cinecittà che sfoglia Sorrisi, generalmente a casa della nonna Dada, e che sogna: “Chissà se un giorno parleranno di me sulle pagine di questo giornale”. Oggi vedermi in copertina e addirittura ricevere il Telegatto è qualcosa a cui non riesco a credere».

Cosa le hanno detto in famiglia?

«Mamma Gloria e papà Carlo sono così orgogliosi che hanno mandato la mia foto con il Telegatto ai nostri parenti in America, nel Connecticut (ride). E da lì mi sono arrivati messaggi bellissimi dagli zii, dai cugini: “Che gioia incredibile: te lo meriti!”».

La sua carriera quasi trentennale parla da sola: attore, conduttore radiofonico e televisivo.

«Non so se me lo merito, ma ho scritto a Giorgio e Furio (Daviddi e Corsetti, gli altri due componenti del Trio Medusa ndr), agli amici autori, ai colleghi a cui sono affezionato, dicendo: “Questo premio è anche un po’ vostro”, perché è frutto non solo del mio lavoro ma anche di quello di tante altre persone».

A che cosa si riferisce?

«La gente vede la mia faccia, ma c’è chi mi veste, chi mi trucca, chi mi illumina bene, chi al montaggio toglie delle piccole imprecisioni. Più invecchio e più utilizzo il termine “noi”: con l’“io” vai poco lontano. Non si vince da soli. A meno che non ti chiami Diego Armando Maradona. E io invece mi chiamo Gabriele Corsi (ride)».

Però lei ha vinto il Telegatto e lui no...

«Fino a sette anni fa avevo lo stesso numero di Oscar di Leonardo DiCaprio: zero! Nella vita è tutto relativo (ride)».

Dove ha sistemato il Telegatto?

«Per non essere troppo ingombrante in casa, i premi li ho messi nel bagno accanto allo studio, quello dove dorme la gatta Daisy. Però il Telegatto lo devono vedere tutti e l’ho sistemato sulla libreria accanto alla porta d’ingresso, proprio di fronte alla televisione».

Sul Nove stanno andando in onda, con ascolti record, le nuove puntate di “Don’t forget the lyrics - Stai sul pezzo”, una sorta di rinnovata versione del karaoke.

«È un programma quotidiano dedicato alla musica italiana. Ci riporta al clima della nostra infanzia: la famiglia riunita davanti alla televisione, a cantare insieme. Quest’anno ci vengono a trovare tanti ospiti fortissimi, da Alexia a Syria, da Annalisa Minetti ad Alberto Camerini, dai Righeira al Piotta, solo per dirne alcuni. E poi i concorrenti sono davvero bravi e il vincitore di quest’anno e quello della scorsa edizione si sfideranno in una puntata finale in prima serata, accompagnati da due cantanti famosissime».

Lei è intonato?

«Sufficientemente. Nella vita ho canticchiato, avevo un gruppo, gli “Ergo sum”, i “Dunque sòno” nel senso di “suono” in romano (ride). Facevamo cover dei Police, dei Beatles, grandi classici».

Suonavate nei locali?

«Sì, soprattutto a Trastevere. Venivano a sentirci gli amici, non avevamo un grande pubblico. Partivamo con la Panda di mia mamma, dopo aver caricato le casse. Le montavamo, suonavamo, smontavamo tutto e alle 4 andavamo via solo con le mance in tasca... alla fine abbiamo detto: “Ok, è bello ma cambiamo strada!”».

E adesso dove canta?

«In macchina, a squarciagola! Ho messaggi di gente che mi chiede: “Ma eri tu vicino alla fermata Giulio Agricola della metropolitana che cantavi i The Cure?”».

Quindi azzarda pure i finestrini abbassati...

«Eccome! Era estate e avevo la macchina con il tettuccio aperto. Semaforo rosso, io “a manetta” con Bob Marley: cantavo “Is this love... is this love...”. Si avvicina uno in motorino e mi fa: “Io al concerto a San Siro c’ero”. Poi è scattato il verde e se n’è andato».

Lei è uno da karaoke?

«Non lo sono mai stato, poi me lo hanno regalato per la prima edizione del programma e adesso organizzo serate divertentissime, con un sacco di invitati dove scatta un entusiasmo immotivato: non finiamo più di cantare».

Che musica preferisce?

«I Police e i Beatles, poi Francesco De Gregori e Pino Daniele. Credo che la musica abbia un potere evocativo. Se sento le note di “Futura” di Lucio Dalla, per esempio, mi viene in mente una gita in montagna: mio papà che guida con mamma accanto a lui che mette la cassetta di Dalla e io sul sedile posteriore. Mi commuovo perché quella è la colonna sonora che mi riporta le immagini di quel momento esatto della mia vita in cui pensavo: va tutto bene, non mi può succedere niente».

Il cantante di cui le sa tutte?

«De Gregori e Vasco».

La canzone che mette su quando ha bisogno di carica?

«Prima di andare in scena ascolto sempre “Blackbird” dei Beatles, che dice: “Hai aspettato tutta la vita di volare, questo è il tuo momento di volare”. È la canzone che mi aiuta a concentrarmi e a pensare al fatto che devo spiccare il volo ogni volta, dare sempre il massimo e godermela poi fino in fondo».

La canzone che quando parte non riesce a stare fermo?

«Partono gli 883 e sembro tarantolato. Quando attacca “50 special” dei Lùnapop parto a ballare e rischio l’infarto! A volte gli autori si raccomandano: piano, dobbiamo fare tre puntate!».

Il pezzo del suo primo bacio?

«“Hard to say I’m sorry” dei Chicago».

La canzone sua e di sua moglie Laura?

«“Spaccacuore” di Samuele Bersani, un capolavoro».

Vorrei però tornare al piccolo Gabriele che passava le giornate a casa di nonna Dada...

«Nonna era di Bologna, si chiamava Alessandrina, detta Dada. Era una donna elegantissima, che ha fatto di me il “piccolo lord” del baciamano, che ancora oggi sorprende tanti, del far passare avanti le signore... mi ha trasmesso una meravigliosa estetica dell’educazione. E poi, con i miei genitori, era la mia prima supporter. Pensi che il giorno del suo funerale, nel 1995, è stato anche il mio primo sul set di “Il maresciallo Rocca”. Ero combattuto: vado a Viterbo per il mio primo lavoro importante da professionista oppure vado ai funerali di nonna Dada? Mia mamma mi disse: “Nonna vorrebbe che tu andassi sul set”. Io l’ho fatto, ma mi pesò tantissimo».

Che ricordi ha di quel set con Gigi Proietti?

«Proprio perché quel primo giorno ero triste, Gigi mi prese subito in simpatia. Lui era amatissimo dal pubblico, eppure aveva mantenuto una semplicità rara, non l’ho mai visto rivolgersi a qualcuno in maniera scortese. Ricordo che in una delle prime scene insieme (io interpretavo il carabiniere Michele Falcetti) eravamo a un finto posto di blocco, dove però passavano anche le macchine vere e da una di queste urlano: “A grandeee!”. Lui si gira e mi fa: “Ma ce l’hanno con me?”».

È vero che frequentava l’Accademia d’arte drammatica “Silvio d’Amico” ma se ne è andato via?

«Mi hanno mandato via, per la precisione (ride)».

Come mai?

«Divergenze sul metodo. Ero inadatto a quel genere di insegnamento, di inquadramento quasi militare. Tant’è che quando mi hanno buttato fuori dicendomi: “Sei inadatto alla struttura accademica”, ho risposto: “Sono d’accordo”. E poi mi sono diplomato al “Susan Strasberg’s Actors Studio”: quello è un metodo che invece ho sposato appieno».

Lei arrabbiato? Difficile immaginarla così.

«Il mio cognome deriva dagli abitanti della Corsica: siamo tosti, abbiamo una testa che... fai prima a spaccare che a cambiare. Quando con una persona mi prendo di spigolo c’è poco da fare. Però ho l’onestà di dirlo. Raramente do di matto, ma quando succede... diciamo che ho cominciato a fare boxe, perché così scarico sul sacco il nervosismo».

Cos’è che la fa arrabbiare?

«Le ingiustizie, la mancanza di rispetto per le persone, la nostra città, Roma, ridotta così: se vedo qualcuno che butta qualcosa in terra o che parcheggia sulla rampa per i disabili divento matto».

Parlando, invece, di divertimento anche quest’anno sarà commentatore dell’Eurovision con Cristiano Malgioglio.

«Non vedo l’ora, ormai io e Cristiano siamo una coppia di fatto (ride)! Lo sento tutti i giorni: “Tesoro hai sentito il pezzo dell’Azerbaigian?” (lo imita alla perfezione ndr). Lui sta già studiando le canzoni di tutti i Paesi. Cristiano è un professionista sempre preparato e amo lavorare con lui. Oggi mi ha detto: “Guarda Gabrielluccio parlano di noi anche in Frangia, in Cermania, in Calles... dappertutto proprio”».

La chiama Gabrielluccio?

«Sì, e io lo chiamo Cristianuccio ovviamente. Lo imito con affetto perché è una delle persone migliori con cui abbia lavorato e gli voglio un gran bene».