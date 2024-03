Gene Gnocchi: «Il mio grande sogno? Fare il calciatore professionista»

È in tv con due programmi e racconta a Sorrisi che prima del successo ha esercitato come avvocato e superò il provino per il Milan Andrea Di Quarto







Gene Gnocchi è uno che non si è mai fossilizzato su un format. Unico punto fermo, la surreale ironia che è il suo marchio di fabbrica. Da settembre è tornato in Rai con “Citofonare Rai2”, al fianco di Simona Ventura e Paola Perego, e “Chesarà...”, il nuovo talk di Serena Bortone. «Una bella esperienza», ci assicura. «Con Simona avevo già fatto sei anni di “Quelli che il calcio”, poi “La grande notte del lunedì sera” e tanto altro. Abbiamo un’intesa collaudata. Paola invece non la conoscevo, ma ho trovato una donna deliziosa. Anche il rapporto con la Bortone è buono: ho sempre desiderato partecipare ai talk non facendo la copertina classica, bensì contrappuntando i vari argomenti come se fossi un vero ospite, creando un senso di spiazzamento che mi piace. Lei ha accettato questa cosa».

Perché il rapporto con Simona Ventura è così speciale?

«Fin dall’inizio è stato ottimo, perché lei si è fidata e tra colleghi non è facile trovare una fiducia così totale. Ho una grande stima per lei, è davvero brava. Ha una padronanza del mezzo non comune, sa stare davanti alla telecamera».

Anche quello con Teo Teocoli è stato un rapporto speciale?

«Sì. È stato lui che ha intravisto la possibilità di fare coppia e io ne ero ben felice perché Teo è un genio. Ci divertivamo, con lui era una gag continua. Ogni tanto vado a rivedere le cose che facevamo insieme, da “Mai dire Gol” alla serie “Vicini di casa” o “Scherzi a parte”, e devo dire che era una televisione bellissima, piena di inventiva».

E pensare che lei aveva iniziato come avvocato.

«Forse non è poi così tanto diverso. Anche l’avvocato, in fondo, deve avere la capacità di intrattenere un uditorio e di tirare la corte dalla sua parte. L’ho fatto perché ero il primo di sei fratelli, c’era la necessità di lavorare e la laurea in legge dava opportunità. Contemporaneamente facevo lo scemo in giro e da lì ha preso il sopravvento fare lo scemo».

È vero che aveva solo tre clienti?

«Ne avevo due: uno di 36 anni e uno di 98. Purtroppo mi è morto quello di 36 anni e da lì ho capito che forse era meglio cercarmi un reddito più sicuro».

È stato anche il cantante dei Desmodromici.

«Facevamo rock demenziale con mio fratello Charlie. Nel ‘92 siamo stati al Festivalbar con il nome di “Getton Boys”. Il brano era “Giura che non è silicone”».

Il grande amore, però, è il calcio. Avrebbe barattato la carriera nello spettacolo per quella calcistica?

«Assolutamente sì. Chi nasce calciatore muore calciatore. A 17 anni mi aveva preso il Milan, ma poi quell’anno non disputò la Berretti (principale campionato giovanile della Serie C aperto, su richiesta, ad alcune squadre di Serie A e B, ndr) e così andai all’Alessandria. A fine stagione venni ceduto in Serie D e mio padre mi disse che se volevo potevo anche giocare, ma che dovevo studiare e laurearmi. Ho scelto di studiare».

Dove poteva arrivare?

«Credo in Serie B».

Dicono che in campo ne combinava tante.

«Di tutto. Andavo in campo coi baffi finti, ho chiuso i miei compagni negli spogliatoi per due ore per non fare allenamento. A un arbitro, che dopo l’ispezione pre-gara ci chiedeva se avessimo domande, ho chiesto se conosceva la capitale dell’Australia. Mi espulse dopo cinque minuti».

Da comico ha provato anche a scherzare sul calcio.

«Maneggiare il calcio era molto più facile quando facevamo “Mai dire Gol”. C’era più disponibilità. Ho una rubrica sulla “Gazzetta dello Sport” (Il rompipallone, ndr) ormai da 16 anni, e mentre prima potevi scrivere quello che volevi, adesso c’è sempre quello che pensa che tu sia al soldo di qualche società, che ci sia un complotto. C’è meno autoironia. Una volta il calciatore stava al gioco, oggi ci sono i procuratori, le figure intermedie. Prima se dicevi che la Juventus ha giocato peggio del Canicattì non c’era problema. Oggi ti chiama il sindaco di Canicattì arrabbiato e ti dice che il Canicattì gioca benissimo».

Quindi chi prenderà in giro prossimamente?

«Vorrei portare in tv una scuola per opinionisti. Ormai se non sei un opinionista non vai da nessuna parte: bisogna formare gli opinionisti di domani».