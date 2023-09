Gerry Scotti porta “Caduta Libera” in prima serata

Si parte domenica 24 settembre, con un innovativo meccanismo di gioco Antonella Silvestri







Arriva, in prima serata su Canale 5, "Caduta Libera - I Migliori", un torneo speciale del celebre game show condotto da Gerry Scotti. Si parte domenica 24 settembre, con un innovativo meccanismo di gioco. Ogni episodio vedrà protagonisti dieci sfidanti chiamati ad affrontare un Campione del gioco, posizionato sulla temuta botola. I concorrenti sono divisi in cinque categorie: due Vip, due Comici, due Chef, due Speaker radiofonici e due Campioni senza portafoglio. Nelle prime puntate saranno definiti i migliori sfidanti di ogni categoria che si scontreranno nell’ultima puntata che eleggerà il vincitore del torneo.

Nell’episodio inaugurale, la temibile botola ospiterà Monica De Lisio, la campionessa della quarta edizione, che ha conquistato un montepremi di 71mila euro. Monica si troverà di fronte a un gruppo di concorrenti altrettanto determinati: Alessia Mancini e Paolo Ciavarro nella categoria Vip; Chiara Tortorella e Fabio De Vivo tra gli Speaker radiofonici; Ambra Romani e Ciro Scamardella per gli Chef; Augusto Cottini (conosciuto come Augustarello) e Laura Formenti nella categoria Comici. Dolores Sini e Giuseppe Desantis rappresenteranno la categoria Campioni senza portafoglio. Le categorie dei Vip e degli Speaker radiofonici giocheranno per sostenere i progetti di Mediafriends, l’Ente del Terzo Settore fondato nel 2003 da Mediaset, Mondadori e Medusa. Infine, ogni puntata sarà arricchita da momenti di spettacolo e intrattenimento con tanti ospiti.