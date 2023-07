Gerry Scotti: «Quanto mi diverto a girare i video su TikTok!»

Il presentatore conquista anche i social con filmati spiritosi al fianco di giovani “creator”. E in autunno lancerà il suo sito Gerry Scotti Credit: © Pigi Cipelli Solange Savagnone







Oltre a vederlo ogni giorno in tv a “Caduta libera”, provate a cercare Gerry Scotti sui social. Troverete due profili su Instagram e uno su TikTok, dove pare divertirsi molto. Ma non c’è niente di improvvisato, anzi, è l’inizio di una nuova avventura.

Gerry, che cosa l’ha spinta a sbarcare su TikTok?

«Un paio di occasioni. Un anno fa sono stato ospite di Fedez nel podcast “Muschio selvaggio” e la mia puntata è stata una delle più seguite. Da un’analisi accurata che ho commissionato a un’agenzia, poi, è risultato che fra i personaggi della comunicazione tradizionale, cioè radio e tv, sono tra i pochi graditi e amati dalla Generazione Z (giovani tra i 12 e i 25 anni, ndr). Un privilegio che mi ha stupito, incuriosito e che ho deciso di cavalcare. Ora stiamo facendo dei gemellaggi con giovani “creator” buffi e strani per vedere la reazione della gente».

Come ha mosso i primi passi dentro questo mondo?

«Preparando il mio nuovo sito, dove ci sarà tutta la storia della mia vita. Sto traslocando in un settore che pensavo non avrei praticato mai. Mio figlio è il produttore e lo stiamo facendo in modo professionale. Per prima cosa, ho aperto un profilo Instagram parallelo a quello ufficiale. Si chiama @loziogerry, è più lieve e buffo, e sta avendo un discreto successo. I ragazzi con cui lavoravo per il sito mi hanno detto che avrei potuto “spaccare” su TikTok, ma ero perplesso. Così ho cominciato da... studente. Ho convocato dei famosi tiktoker e mi sono fatto spiegare il loro linguaggio. Il risultato sarà una serie di interviste che andrà sul sito, e degli estratti verranno pubblicati in pillole sui social».

Nome del sito?

«Con grande fantasia, sarà www.gerryscotti.it. Sono dovuto ricorrere ai legali per ricomprarmelo. Un altro lo aveva registrato 15 anni fa e me lo ha dovuto vendere dopo che ho dimostrato di essere io Gerry Scotti! Sarà attivo dopo l’estate ma tecnicamente è già pronto, ci lavoro da sette mesi. Stanno caricando i contenuti e inizieremo proprio con le interviste alla Generazione Z. Poi voglio incontrare i “grandi vecchi” di tutti i settori e raccontare la loro storia. Ma metterò anche le mie ricette e cavalcherò le mie passioni, dalle macchine alla musica e ai vini. È più di un divertimento, è un nutrimento per il cervello. Mi dà un senso di libertà, come quando ho iniziato a fare radio. Sono editore di me stesso. Questo mondo, snobbato e a volte sottovalutato, mi sta riservando grosse sorprese».

La Generazione Z le sta insegnando qualcosa di importante?

«Che l’orizzonte cambia ogni gradino che fai. Per troppi anni sono stato sullo stesso gradino, la mia “zona di comfort”, ma c’è un mondo diverso da esplorare, dove c’è velocità di produzione, basso costo e si dà spazio alla creatività».

Come hanno accolto il suo arrivo sui social i ragazzi?

«Dai numeri in mio possesso, tra “follower” e “like”, sono ottimi risultati, difficili da ottenere. Ringrazio e spero di ricambiare. Nelle ore libere cerco di rispondere a chi mi fa domande sui social con dei micro-filmati, è quello che si aspettano: conversi, parli e ti confidi».

Reazioni da parte dei colleghi?

«Nessuna, c’è un grande silenzio. L’unica con cui mi sono confrontato è Michelle Hunziker. Abbiamo fatto delle piccole gag insieme ottenendo milioni di visualizzazioni e tantissimi commenti».

Seguiva qualche influencer anche in tempi non sospetti?

«Sbirciavo, “scrollavo” la mattina il cellulare per vedere qualche stupidata. Alcune cose mi colpivano. Da curioso, lo sguardo è diventato attento e poi ho iniziato a pormi delle domande. Come vedere i ragazzi giocare a basket nel campetto sotto casa: dopo un mese magari vai a sederti in panchina e poi cominci a giocare con loro».

Le idee per i video sono sue o del team che la supporta?

«Ci vengono insieme. I nomi delle rubriche sono miei. Quando organizzano gli incontri con i “creator” mi dicono cosa vogliono fare, io apporto qualche modifica e lo faccio, ma se è una cavolata cambiamo».

Entriamo nel profilo: cos’è il “Gerryverso”?

«Fa parte delle rubriche che verranno. Il metaverso ha avuto un boom, ma non vedo accadere grandi cose lì dentro. Il “mio” sarà più concreto».

Ha imparato per bene che cos’è un “meme”?

«I creator sono pazienti e gentili con me, ma io faccio finta di non capire. Sto al gioco. I meme? Con tutti quelli che fanno su di me, non posso non saperlo: è l’utilizzo del tuo volto e/o espressione per esprimere un sentimento».

“TG Gerry - Solo buone notizie”: è un caso che ci sia una sola puntata?

«In realtà sono più di una. Stiamo misurando la reattività a ogni tipo di argomento che propongo. Mi fa riflettere che quando affronti un tema serio, la reazione è minima o moderata. Invece con i contenuti leggeri hai un grande risultato. Forse è un mondo che non vuole pesantezza».

Per finire, vediamo se ha imparato il significato di alcuni termini.

«Flex: è qualcosa che ti piace molto. Sium: è un modo di gioire, come il verso che fa Cristiano Ronaldo quando segna. Chad: sei un osso duro, un capo. Chill: è qualcosa che ti fa stare bene. Drip: qui mi sa che devo ripassare...».