“GialappaShow”: i comici, i personaggi e le imitazioni

Ogni mercoledì su TV8, e poi in streaming su Now, c'è l'imperdibile appuntamento con la terza edizione di "GialappaShow". Il programma è come sempre condotto dal Mago Forest, con le voci della Gialappa's Band e una conduttrice che cambia ogni settimana: dopo l'esordio con Alessia Marcuzzi, nella seconda puntata troviamo l'attrice Ilenia Pastorelli.

Comici, personaggi e imitazioni

Il divertentissimo cast, tutti i nomi dei comici, i loro personaggi, le imitazioni e i tormentoni.

Monster Chef

Master Chef ha un temibile concorrente, il programma dove la cucina raggiunge sempre nuove vette di imprevedibilità. Lo Chef Roland (Marcello Cesena) guida le concorrenti in rocambolesche avventure culinarie. Irresistibili sono le ruffianissime Gemelle Quagliarello (sempre interpretate da Marcello Cesena) e le concorrenti Ricarda (Mauro Pirovano) e Giovana (Simona Garbarino), trattata malissimo da Roland.

I trailer di Maccio Capatonda

A grande richiesta, tornano i trailer più assurdi della tv. Nel corso della prima puntata Maccio Capatonda ha presentato il film "Tutti chef" - nel quale un professore viene invischiato in un brutto qui pro quo - e poi "Una persona", un documentario pieno di pathos dedicato a un'addetta al guardaroba.

L'imitazione di Annalisa

Imperdibile è il ritorno di Brenda Lodigiani nei panni della popstar del momento. Tra le novità di questa stagione, data la popolarità internazionale della vera Annalisa, si fa chiamare "Annalaisa", sempre agguerrita nel confronto con un'altra stella del pop: Elodie.

I personaggi di Toni Bonji

Torna Toni Bonji con iul suo Dottore Della Monaca (interpretato da Toni Bonji) che come sempre affronta i temi più comuni dell'attività fisica cercando di ribadire tutti i possibili luoghi comuni, ma anche con Il leader dei manifestanti. È uno dei suoi personaggi più amati, al grido di "Dove sono le istituzioni", e nella prima puntata di questa stagione si presenta come "hater" del Mago Forest.

Il Demotivatore - La vita va presa con filosofia. Con il suo abito elegante e i suoi modi di dire, ripreso in filtro bianco e nero, prova a indicarci la strada per migliorare la nostra esistenza nel modo più assurdo e folle possibile.

Doc Doc

Cavalcando il successo della serie Rai "Doc", Alessandro Betti interpreta il ruolo di un dottore che per colpa di un incidente ha perso la memoria e non ricorda più nulla del suo mestiere, mettendo in serio pericolo i suoi pazienti. Al suo fianco nella prima puntata Brenda Lodigiani nei panni della co-protagonista di bell'aspetto e la collega (e ospite) Michela Giraud.

Maicol Pirozzi Mindset Official

Davvero imperdibile è Edoardo Ferrario nel suo ormai amatissimo personaggio del "guru" finanziario e life coach. Con una scrittura intelligente e satirica, prende in giro tutto il movimento di "guru presso se stessi" che pullulano oggi sui social.

La parodia di Aurelio De Laurentiis

Max Giusti propone l'imitazione del produttore cinematografico e del presidente del Napoli. È una parodia di un uomo dai modi bruschi che racconta aneddoti della sua vita assolutamente incredibili.

Jeremy Savage

Il personaggio interpretato da Alessandro Betti è un conquistatore del genere femminile prodigo di consigli che in realtà, dietro il suo aspetto spaccone, è spaventato a morte dalle donne.

La parodia di Salt Bae

Ormai immancabile è la parodia di Salt Bae di Ross, il macellaio della star che sparge (letteralmente) il sale addosso a chiunque. In questa stagione racconta della sua intenzione di vendere la milanese di pollo a 800 mila euro perché impanata con l'oro.

La parodia di Alessandro Borghese

"Quattro ristoranti" torna con tutte le sue (finte) scene tagliate dal programma originale. Nell'imitazione di Max Giusti Alessandro è un'insopportabile e crudele giudice che si comporta con tutta la naturalezza di chi pensa di non essere in televisione.

Sensualità a corte

Il ritorno della serie comica in costume continua con nuovi effetti speciali e i personaggi di sempre. Oltre a Marcello Cesena nei panni di Jean Claude, Madre (Simona Garbarino), torna Renato (Batman, uno dei fidanzati supereroi di Jean Claude) e Simonetta Guarino nei panni della logorroica Zia Genoveffa. In questo inizio di stagione, Jean Claude diventa Spider-Man.

La parodia di Paolo Ruffini

Ubaldo Pantani, amatissimo per le sue mille trasformazioni, diventa l'attore Paolo Ruffini che nella prima puntata presenta il libro "100 modi per essere felici", marcando sulla toscanità dell'attore.

Funky Taxi

Torna Alessandro Bianchi con un personaggio che è entrato nel cuore del pubblico per la sua follia. Parliamo di Trimone27, il tassista "sardo-pugliese" che balla sulle suonerie del suo cellulare.

La parodia di Mahmood

Gigi presenta l'imitazione del cantautore. Per l'esibizione di "Tuta gold" porta sul palco due ballerini cileni, ripieni di zucchero nel sangue, esattamente come nel testo travisato di cui tanto si è parlato durante Sanremo 2024. Il cantante viene presentato con un marcato accento sardo e dal mood svogliatissimo.

Galeazzo Italo Mussolini

Torna Stefano Rapone nei panni del vice portavoce di un governo di estremissima destra. Il personaggio satirico presenta le sue idee strampalate e pericolosissime di governo con il suo modo di fare zen.

The Analyst

Fabrizio Casalino e Alessandro Bianchi presentano rispettivamente uno psicologo e un paziente davvero sui generis. Il gioco delle parti prevede che l'analista di questa presunta nuova serie Sky non abbia alcuna voglia di ascoltare il suo paziente, mentre il paziente trova nelle parole randomiche del suo psicologo un genio in grado di guarirlo.

La parodia di Ilary Blasi

Torna l'imitazione di Valentina Barbieri, amatissima sui social, nella serie "Quasi unica", il documentario sulla vita della star che ricalca i temi amorosi della fine della sua relazione, trovando qui nuovi (pazzi) orizzonti.

L'addetta di studio e aspirante autrice Miriam

Al fianco di Marco Travaglio, Brenda Lodigiani con questo personaggio vuole fare di tutto per emergere come autrice del "Gialappashow" chiedendo al giornalista di fare cose decisamente improponibili che l'ospite ovviamente si rifiuta di fare.

La parodia di Alessandro Siani

Geniale l'imitazione di Gigi e Ross. Siani diventa un gemello siamese per rappresentare la doppia anima dell'attore: quella del comico e quella del poeta. In questa imitazione le due anime combattono tra loro (verbalmente) per ottenere l'attenzione del pubblico.

Padre Norton

Stefano Rapone presenta un prete di nuova generazione, tutto marketing e social network. Con il suo ciuffo blu, tra una call di lavoro e l'altra, spiega ai "Gialappi" che le sacre scritture in realtà presentano tutte le risposte agli interrogativi della vita, ricette in cucina comprese.

I ragazzi Cin Cin

Con un nuovo brano intitolato "Vecchia Riccione", il duo canterino con contenuti decisamente forti, dedica il nuovo brano al liscio, partendo sempre piuttosto eleganti e mandando tutto all'aria sul finale. Sempre Enrique Balbontin e Andrea Ceccon presentano "I due di troppo", inserendosi senza autorizzazione nelle esibizioni musicali altrui.

Ester Ascione

Poteva forse mancare l'intelligenza artificiale più adorabile della tv? Brenda Lodigiani torna con una sempre "gelosissima" Arianna in grado di riprodurre "rabbìa" e tante altre emozioni. Nella prima puntata sfida Alessia Marcuzzi in un duello western con la pistola per conquistare Mago Forest.