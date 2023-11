“GialappaShow”: qui nascono Jean Claude e l’urlo «Oh Madreh!»

Siamo stati a Genova nello studio dove vengono girati gli spassosi episodi di "Sensualità a corte" Barbara Mosconi







Genova, quartiere Cornigliano, a due passi dal mare, in uno studio della Liguria Film Commission. Qualcuno dice: «Occhio, oggi c’è la stampa! Guai a farsi scappare qualche parola di troppo!». In realtà qui si dice tutto, perché nella serie “Sensualità a corte”, uno dei più seguiti momenti del “GialappaShow” in onda su Tv8, tutto è permesso. Nulla è impossibile nell’assurdo mondo settecentesco inventato da Marcello Cesena dove una dispotica Madreh (con l’acca finale) maltratta e maledice senza tregua un povero figlio gay dallo sciccoso nome di Jean Claude, il cui lamento risuona: «Oh Madreh!».

Personaggi senza tempo e senza senso, incipriati e parruccati, si muovono tra un corridoio, un paio di camerini, due truccatrici instancabili, una costumista (Cristina Cesena, la sorella “vera” di Jean Claude) e uno studio di posa con un grande fondale verde (il “green screen”) che poi in televisione, grazie agli effetti speciali, diventerà di volta in volta un palazzo principesco, un bosco incantato, un universo popolato da mostri. Di buon mattino Marcello Cesena è ancora in versione XXI secolo, pantaloni e maglione, con il ciuffo da ragazzo un po’ cresciuto e un bel sorriso che più avanti sarà deturpato da un’orrida dentiera. Oggi si gira una puntata della serie che ha quasi vent’anni. Il rituale più o meno si ripete uguale ogni settimana: «Stamattina alle 6 e un quarto ho mandato il copione a un collaboratore» spiega Cesena. «E lui lo distribuisce agli attori e allo staff delle riprese. Di solito siamo abbastanza fedeli a quello che viene scritto». Quando scrive? «Ieri ero a Milano dove abbiamo fatto la post-produzione con gli effetti speciali della quinta puntata. La sera, di ritorno a Genova, ho scritto la sesta. A volte il copione che spedisco finisce con: “Da qua in poi inventerà l’autore”. La mattina poi lo completo».

Dietro le quinte di "Sensualità a corte" Si gira in un giorno a Genova, poi serve una settimana per montare sul fondale verde gli effetti speciali. L’abito di Madreh è della storica sartoria teatrale Alessandro Osemont di Genova, quello di Jean Claude è il dono di un sarto napoletano. La truccatrice Anna Olivieri dice: «Tra trucco e vestizione ci vogliono 45-60 minuti per ogni personaggio». La parrucca è l’ultima cosa a essere indossata. In camerino: Simona Garbarino è quasi pronta, Cesena è al trucco, Fabrizio Lopresti è ancora in abiti “civili”. Marcello Cesena in trasformazione. I denti di Jean Claude? «Ce li ha regalati un odontotecnico che anni fa fece la comparsa». Il naso di Jean Claude è posticcio, ma a volte, a causa della mimica accentuata di Cesena, la protesi tende a staccarsi. Fabrizio Lopresti nei panni di Daiana: «Jean Claude è innamorato dei cloni dei supereroi, il suo è un amore fuori dagli schemi».

Al trucco per trasformarsi nella terribile Madreh, Simona Garbarino conferma: «La mattina presto arriva il copione, mentre ci truccano cominciamo a studiare le nostre battute, poi si gira fino a sera».

È tutto cambiato rispetto a una volta, quando il set era proprio nella casa genovese di Marcello Cesena in via della Maddalena. «Si girava in salotto, in cucina c’era la sala trucco, nello studio la sartoria per i costumi» racconta Simona. «L’anno scorso stavo tornando a Genova» continua Cesena «e mentre mi avvicinavo al centro ho visto una colonna di fumo nero e mi sono chiesto: “È caduto un elicottero? Cosa sarà mai?”. Era casa mia che stava bruciando!». Oh Madreh!

Intanto sono le 11 e mezzo di mattina e Marcello, ormai trasformato in Jean Claude, dichiara: «Mi infilo i denti e andiamo!». La scena si sposta nello studio di posa con una Madreh baffuta per via di una cura per la voce non andata a buon fine. Ciak, si gira! Una, due, tre, quattro volte. Prima le battute di Madreh, poi quelle di Jean Claude, e intanto Marcello Cesena, autore, attore e regista tutto insieme, recita, controlla, cambia qualche battuta: «La rifacciamo! Azione! Perfetto! Bisogna bloccare la piuma sulla parrucca di Madreh: inchiavardartela!». Squilla il telefono: è la produzione da Milano che chiede notizie sulla puntata. Ciak! Si ricomincia. Ciak! Pausa. Jean Claude, ossia Marcello, si volta e suggerisce: «Lettori di Sorrisi, Cesena è una vittima, pressato dalla produzione e dai baffi dell’attrice che si staccano!». Segnato. Scritto. Oh Madreh!