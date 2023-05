Gianni Sperti: «Non dite bugie, altrimenti perdo la pazienza!»

L’opinionista di “Uomini e donne” si racconta senza filtri tra televisione, insicurezze e... lezioni di economia Matteo Valsecchi







Due numeri, di quelli non banali. Cinquanta, come gli anni che ha compiuto il 12 aprile. E poi venti (o forse di più), parliamo sempre di anni, ma in questo caso sono quelli trascorsi come opinionista di “Uomini e donne”. Gianni Sperti è una presenza costante dello show del pomeriggio di Canale 5: una voce amica, spesso, e autorevole, sempre, per dame, cavalieri e tronisti. Qualche arrabbiatura, ogni tanto, tocca anche a lui: è inevitabile. Ma da Gianni non sentirete mai una parola fuori registro e non vedrete mai una caduta di stile.

Nelle ultime puntate, tuttavia, l’abbiamo vista battibeccare con la dama Paola Ruocco.

«Personalmente non amo le donne che sono alla ricerca di uomini perfetti e poi li scartano, magari, per un singolo difetto. Mi spiace quando le persone vengono messe in ridicolo. Paola non ha un bel modo di parlare, di reagire, a volte è anche un po’ aggressiva».

Ma che cosa le fa veramente perdere la pazienza?

«Innanzitutto quando mi mentono: non tanto per la bugia in sé, quanto per la presa in giro nei miei confronti. Perché chi lo fa pensa che io sia stupido e questo non lo accetto. Poi non sopporto che vengano attaccati i più deboli: a quel punto vado in difesa automatica, è un atteggiamento spontaneo. Infine c’è una terza cosa che detesto...».

Quale?

«Nessuno deve toccare la mia privacy. Dopo un primo capitolo pubblico del mio percorso, della mia carriera, ho deciso di non condividere più il privato con il resto del mondo. La gente tende a essere curiosa e a giudicare... e lo capisco, lo faccio anche io in tv. Ma non voglio che le mie cose personali finiscano in vetrina».

Intanto sono vent’anni di “Uomini e donne”.

«Ma è sicuro? A me sembrano anche di più».

Così recitano le biografie online.

«Mi pareva di aver iniziato nel 2001, ma ho una pessima memoria (ride)».

Al di là dei numeri, quali sono i momenti di questi anni che maggiormente le sono rimasti nel cuore?

«Mi commuovo facilmente quando vedo emozioni vere. Di sicuro la scena più forte è stata quello del ritorno in studio di Serena Enardu, quando era tronista Giovanni Conversano: lui non ha avuto neanche bisogno di parlare, si è alzato e le è andato subito incontro per abbracciarla».

Nel giorno del suo cinquantesimo compleanno ha pubblicato un messaggio molto toccante sui suoi social.

«È arrivato il classico giro di boa, avevo bisogno di fare una sorta di bilancio. È come se avessi azzerato il passato per ricominciare da uno e non da 51. Anche in trasmissione ho ammesso che soffro di ansia: da due anni vado da uno psicologo e ho pensato che comunicarlo pubblicamente potesse servire per sdoganare questo tabù».

In fondo è un modo per prendersi cura di se stessi.

«Esatto. A causa dell’ansia faccio fatica a uscire in strada e gli unici posti dove mi sento al sicuro sono a casa di mia madre e nello studio di “Uomini e donne”. Ho delle insicurezze, non sempre mi sento all’altezza delle situazioni. Però, ecco, non c’è nulla di male a farsi curare e a parlare dei propri percorsi terapeutici».

I successi che ha ottenuto li conosciamo. Però c’è qualcosa che le è mancato nella sua carriera?

«Da questo punto di vista ho un approccio quasi buddista. Il passato non mi interessa, conta solo quello che c’è adesso e quello che ci sarà domani. Da ballerino ho lavorato in alcune delle trasmissioni più popolari, come “Buona Domenica”. Non posso lamentarmi, sono stato fortunatissimo. Poi nella seconda parte della carriera ho “ricevuto” anche la parola per merito di Maria De Filippi e “Uomini e donne”. È stata una nuova chance».

Anche lei, possiamo dire, è stato una delle scoperte di Maurizio Costanzo che ci ha lasciato da poco.

«Sebbene non ci incontrassimo più, era uno di famiglia. Tutti gli italiani lo consideravano come un parente o un amico. Naturalmente il mio primo pensiero va a Maria, che ha perso un marito e una colonna della sua vita. L’umanità di Maurizio era unica: dopo la separazione da Paola (Barale, ex moglie di Gianni, ndr) mi diede la possibilità di tornare a “Buona Domenica” non più come ballerino, ma come ospite. Ho potuto ricominciare: quello fu un gesto paterno per cui lo ringrazierò per sempre».

Sei anni fa ha preso anche una laurea in Economia aziendale.

«Da ragazzo avevo frequentato Ragioneria e poi sono passato alle Magistrali (allora duravano quattro anni e pensai: “Così finisco prima”). Però lasciai gli studi: i miei amici mi offrivano la pizza, io, invece, volevo essere indipendente e permettermi il ristorante da solo. Inoltre stavo seguendo la scuola di danza e dovevo pagarmela. Mio padre ci rimase male, perché dei suoi quattro figli ero il più bravo, in particolare in matematica. Sotto sotto, il desiderio di diplomarmi è sempre rimasto».

Finché...

«Qualche anno fa la mia consulente mi ha convinto a riprendere gli studi. Mi sono iscritto a una scuola serale e ho preso il diploma. Studiare mi piace talmente tanto che a quel punto sono andato avanti e ho preso la laurea. È stata più che altro una soddisfazione personale, non so davvero se mi servirà in futuro. Anche se in fondo potrebbe essere un piano B: sono sicuro che un buon posto in banca lo troverei (ride)».