“Gigi – Uno come te – Ancora insieme” il concerto di D’Alessio su Rai1

L'evento del 27 maggio in piazza del Plebiscito a Napoli verrà trasmesso il 1° giugno Antonella Silvestri







Dopo il grande successo di pubblico e ascolti del live dello scorso anno per festeggiare i trent’anni di carriera, Gigi D’Alessio torna nella sua Napoli, pronto a trasformare piazza del Plebiscito in un palcoscenico magico. "Gigi - Uno come te – Ancora insieme" è il titolo dello spettacolo che andrà in onda il 1° giugno in prima serata su Rai1 e Radio2. Lo show sarà la registrazione del concerto del 27 maggio, uno dei cinque appuntamenti in programma nel capoluogo campano dal 26 maggio al 3 giugno (info e biglietti su ticketone.it).

Durante la serata il cantautore partenopeo rivisiterà i suoi più grandi successi accompagnando il pubblico in un viaggio fatto di ricordi che hanno segnato la sua carriera. «Mi appresto a vivere un’emozione indescrivibile, con cinque show nel salotto buono della mia città, che mi fa sentire abbracciato e protetto» racconta Gigi. E la piazza si tingerà d’azzurro, per celebrare ancora una volta la vittoria dello scudetto. Argomento ancora caldo, per il quale Gigi non riesce a trattenere l’emozione. «È stata una vittoria conquistata con il batticuore, partita dopo partita. Le date dei concerti erano state fissate mesi fa, quando era solo un sogno accarezzato con pudore sperare in questo piccolo grande miracolo».

Ma torniamo alla serata-evento e ai tanti volti della musica, della tv e della comicità che si alterneranno sul palco di piazza del Plebiscito: Max Pezzali, Pio e Amedeo, Tananai, Serena Rossi, Geolier, Alessandro Siani, Clementino, Alex Britti, Nino D’angelo, Ciccio Merolla, solo per citarne alcuni.

E tra i tanti nomi dello spettacolo, non poteva mancare suo figlio, il cantante e rapper LDA, terzogenito di Gigi. «Nonostante io abbia sempre fatto un passo indietro rispetto alla sua carriera e lo abbia sempre spronato a camminare da solo sulle sue gambe, da poco ha fatto il suo primo concerto al Palapartenope ed è andata benissimo. Quindi mi è sembrato giusto averlo anche quest’anno con me» racconta, al riguardo, l’artista.

Durante il programma, poi, sarà avviata la raccolta fondi promossa dalla Fondazione Santobono Pausilipon di Napoli per sostenere la ricerca in oncoematologia pediatrica. E si può contribuire con un Sms al numero 45592.

E dopo queste serate? L’estate di Gigi prosegue in musica, ed è lui stesso a parlarcene: «Saremo in giro fino a settembre in moltissime città della Penisola, con una grandissima chiusura al Mediolanum Forum di Assago, a Milano, il 4 ottobre. Ma non finisce qui. Il giorno dopo andremo alla volta di Stati Uniti e Canada, dove, da Toronto, il 6 ottobre inizia poi il tour internazionale».