Giorgia Rossi: «Vi racconto il bello della Serie A»

Ma chi ha detto che il calcio non è uno sport per donne? Di pregiudizi e stereotipi oggi ce ne sono ancora tanti, e per combatterli servono «passione, studio e dedizione». Ce lo dice Giorgia Rossi, che ogni domenica conduce “Serie A Show” sulla piattaforma streaming Dazn, con il commento nel dopopartita del posticipo serale. La giornalista non vuole parlare di discriminazioni. Anzi, vuole dimostrare a tutti che, come in tanti altri settori, le donne sanno farsi valere. Il segreto è la preparazione.

Giorgia, il mondo del calcio sta accogliendo le donne?

«Sì, perché sta capendo il valore aggiunto che possiamo dare. Ci sono tanti passi da fare ma siamo sulla strada giusta».

Quali colleghe l’hanno ispirata?

«Ilaria D’Amico e Anna Billò, che hanno scritto nuove e belle pagine del giornalismo sportivo».

E nel privato?

«Mia mamma mi ha trasmesso la grinta e la testardaggine. Papà, l’amore per il calcio».

Infatti fu suo padre Roberto a portarla per la prima volta allo stadio.

«Ero una bambina. Allo Stadio Olimpico c’era Roma-Vicenza. Vinsero i giallorossi 2 a 0».

Sempre a proposito di partite, che cosa prova prima del fischio d’inizio?

«A bordo campo mi travolge l’entusiasmo dei tifosi, ma anche in studio sono emozionata».

A casa guarda gli incontri da giornalista o da tifosa?

«Ammetto di avere una certa deformazione professionale. Sto attenta alla tecnica dei giocatori e alla tattica».

Quali sono i punti di forza del suo programma?

«Le discussioni tra gli ospiti, proprio come accade a casa o quando si chiacchiera al bar con gli amici».

Come trascorre una domenica libera?

«Non ce l’ho quasi mai (ride). A parte gli scherzi, io sono una “divanara”. Mi rilasso guardando un film o una serie tv. Oppure esco a pranzo con le amiche».

Ha qualche maglia autografata?

«Tantissime! Sono però legata a una in particolare: si tratta di una riproduzione dei Mondiali di calcio del 2006 firmata da Fabio Cannavaro».

Anche il suo compagno Alessio Conti è un giornalista sportivo. Vi scambiate mai consigli?

«All’inizio molti, ora meno».

Le piacerebbe condurre uno show che non parla di calcio?

«Volentieri, così potrei far vedere un’altra parte di me».