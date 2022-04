Giorgia Venturini: «Ad agosto sarò mamma e dopo torno subito in tv!»

Conduce da marzo dello scorso anno il programma di Canale 5 “X-Style” Monica Agostini







Conduce da marzo dello scorso anno il programma di Canale 5 “X-Style”: ogni martedì in seconda serata (e in replica al sabato mattina) Giorgia Venturini racconta le ultime tendenze in fatto di moda, arredamento, stili di vita. Con lei abbiamo fatto il punto sul suo lavoro ma abbiamo anche parlato delle grandi novità che ci sono in vista...

Come sta andando il programma, Giorgia?

«Bene, sia nell’orario del martedì sera sia nella replica del sabato mattina abbiamo un pubblico fedele che ci segue. Sono molto contenta che ci siano le interviste che abbiamo aggiunto da settembre 2021. Proseguo fino a giugno poi riprendo dopo l’estate».

Vedo dai suoi profili social che è incinta: non si ferma nemmeno un po’?

«Chi si ferma è perduto! È una mia scelta, mi piace il lavoro ed è parte della mia quotidianità, mi fa sentire donna oltre che mamma e moglie».

Quando dovrebbe partorire?

«Più o meno alla metà di agosto, vicino al mio compleanno che è il 15. Ma le ho chiesto di non nascere lo stesso giorno del mio compleanno perché vorrei due feste separate! Si chiamerà Sole Tea: Tea è il nome della mia mamma, Sole perché amiamo l’estate e lei nasce proprio al culmine di quella stagione».

E nel frattempo, a giugno, si sposa!

«Sì, visto che deve essere un anno alla grande, facciamolo bene!».

Almeno ha delegato al futuro marito, l’imprenditore Marco De Santis, l’organizzazione?

«No, non mi accontenterebbe: chi fa da sé fa per tre. Mi aiuta la wedding planner Federica Ambrosini. Abbiamo definito tutto, mancano solo i vini per la cena!».

E dopo le vacanze, di nuovo al lavoro, quindi?

«Certo, torneremo a parlare di moda, dell’eccellenza dei cibi, di architettura, lusso, auto... Non ci soffermiamo solo su un settore: così imparo molto anch’io. E ho capito che c’è sempre qualcosa di migliorabile. Dopo aver inserito le interviste potremmo preparare una nuova sorpresa per crescere e fare sempre meglio».