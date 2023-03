GiroHandbike 2023: si parte il 26 marzo

Parte da Merano la tredicesima edizione, otto tappe con diretta Sky Antonella Silvestri







Tutto pronto per la tredicesima edizione del GiroHandbike che quest’anno prevede anche cinque tappe internazionali. Quest’anno la manifestazione si avvale di una testimonial d’eccezione: Mara Maionchi, attualmente sul piccolo schermo con la seconda stagione dello show “Quelle brave ragazze”.

Si parte il 26 marzo con la gara internazionale di Merano con la diretta Sky. Si respira ancora aria di montagna con il secondo appuntamento, sempre internazionale, a Tirano il 14 maggio Con la terza tappa, l’iniziativa si sposta sul lago di Como il 28 maggio. Internazionale sarà anche la quarta tappa nella pianura di Vicenza il 18 giugno.

Dopo la pausa estiva, il quinto “giro” internazionale vedrà il ritorno della manifestazione con la diretta Sky a Pioltello il 10 settembre, mentre la sesta tappa sarà a Piacenza il 24 settembre. La finalissima del GiroHandbike 2023 si correrà con una gara nazionale a Bari il 15 ottobre e verrà preceduta il 14 ottobre dalla settima tappa, una cronometro, che si terrà sempre a Bari. Le città di tappa del GiroHandbike 2023 sono rappresentate dai sindaci, dagli assessori nonché dagli organizzatori e dai promotori locali che hanno messo in luce le scelte e le motivazioni delle amministrazioni Comunali nel volere ospitare la manifestazione leader di settore in Europa.

«Ammiro la volontà e l’amore che ogni atleta dedica al proprio sport. Una forza di volontà che io non ho mai avuto ma che è di grande ispirazione negli altri» spiega la testimonial Mara Maionchi.

«Arrivare alla tredicesima edizione di una manifestazione è la conferma che l’organizzazione della stessa funziona riuscendo, anno dopo anno, ad affermarsi raggiungendo nuovi traguardi. Quest’anno il Giro Handbike sorprende di nuovo: cinque delle otto tappe saranno internazionali segno che il successo di questa competizione, unica nel suo genere per livello agonistico e spessore sociale, non solo sta diventando l’appuntamento da non perdere, ma anche ambita gara dove tutti vogliono esserci. Le nuove tappe del percorso, così come quelle che si riconfermano, sono il risultato degli ottimi rapporti intrapresi e costruiti nel tempo con le istituzioni locali e della fiducia che queste ripongono nell’organizzatore» sottolinea Cordiano Dagnoni Presidente Federazione ciclistica italiana (FCI).

Questo il commento di Fabio Pennella Presidente Solutions & Event Organization (SEO): «In questi anni abbiamo raccolto numerosissimi consensi da parte della politica, delle istituzioni, degli atleti, dei Comuni che sono stati sedi di tappa e soprattutto del pubblico che ci ha seguito e che ci segue. Il GiroHandbike da quest’anno ha un nuovo logo che con uno stile innovativo e contemporaneo segna il futuro in campo internazionale nel quale abbiamo voluto esprimere la forza dei nostri campioni di vita e racchiudere il dna e l'essenza del GiroHandbike; ma non è tutto! Questa importante edizione vedrà anche raddoppiate le dirette Sky. Siamo l'unica manifestazione di settore in Europa con una diretta televisiva di questo tipo».