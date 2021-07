Giulia De Lellis: «Dopo l’isola sogno di diventare una popstar»

Lanciata da “Uomini e donne“ e “GF Vip“, ora ha condotto "Love Island" su Discovery+ Giulia De Lellis Monica Agostini







Quando ci sentiamo per questa intervista, Giulia De Lellis è sull’isola di Gran Canaria, dove sta girando la settimana conclusiva di “Love Island Italia”, il reality in cui vince la coppia più (e veramente) innamorata.

Giulia, mi racconti una tipica giornata di lavoro?

«Ogni sera mi arrivano i copioni con quello che dobbiamo fare il giorno successivo, i giochi e i discorsi. Al mattino, dopo che ho letto il tutto da sola, arrivo sul set e faccio una riunione con il mio autore Totò, che è straordinario, insieme a tutti gli altri del team. Proviamo anche qualcosa ma non c’è molto tempo per imparare tutto, anche perché io entro nella villa poco dopo, e lì non ho nessuno che mi suggerisce nulla. Cerco di capire il concetto da spiegare ai ragazzi, mi ritoccano il look un secondo, entro e buona la prima! Poi esco ma mica è finita, siamo tutti di corsa...».

Rivedi le puntate girate?

«Certo, ogni giorno controllo anche cosa dice la gente sui social. Mi vedo portata per questo ruolo, sinceramente. Lo desideravo tanto e credo si veda che mi piace».

Riesci anche a occuparti della tua pagina Instagram?

«Continuo a fare le mie foto e a lavorare ai contenuti. Mi ero portata libri da leggere, pensavo di fare tanto sport e di avere più tempo libero, in realtà è tutto un po’ frenetico. Ho poco tempo per allenarmi e cerco di non rinunciarci. Per me è una valvola di sfogo e mi ci dedico ogni mattina un’ora circa con un personal trainer, e poi dopo faccio mezz’ora di yoga».

Hai avuto modo di girare un po’ per Gran Canaria?

«Ho visto il mare solo due volte, nei ritagli di tempo. Ci provo...».

Antonino, un concorrente, ha fatto anche la tua imitazione...

«È molto simpatico e mi sembra portato».

Conoscevi il format prima di essere chiamata a lavorarci?

«Ne avevo sentito parlare perché in America, Regno Unito e Spagna ha avuto successo. Quando ho ricevuto la richiesta da parte della produzione l’ho studiato nel migliore dei modi. Mi è piaciuto subito, è un format dinamico e interattivo dove anche il pubblico vota tramite l’app».

Ti sei data un manuale di comportamento?

«Rimanere distaccata, non voglio influenzare i ragazzi che non hanno contatti con il mondo esterno tranne me. Anche se... ho visto delle cose per le quali mi sono dovuta morsicare la lingua. A volte mi scappa una frasetta».

Ti sei mai emozionata?

«Quando è uscito Christian ha fatto un discorso solare e positivo, ha tirato fuori la parte più bella di sé nonostante l’eliminazione. Mi ha commosso».

Il momento che preferisci durante la giornata?

«Adoro fare la riunione al mattino, con gli autori che mi aggiornano su cosa è successo la notte: ne capitano di tutti i colori! E poi c’è l’adrenalina di quando entro nella villa e i ragazzi mi guardano sempre terrorizzati».

Che ricordo hai di “Uomini e donne”, a cui hai partecipato nel 2016?

«Meraviglioso! È un modo alternativo di innamorarsi e di farsi conoscere. Ho anche imparato a mordermi la lingua. Maria De Filippi e tutto il team sono dei riferimenti per me, tuttora».

E poi è arrivato il “GF Vip”: trovi affinità con “Love Island”?

«In comune hanno l’isolamento. Mi viene in mente quando guardo i ragazzi che pensano qualunque cosa. Pensare dalla mattina alla sera è l’unico passatempo».

Hai costruito amicizie lì?

«Si sono creati rapporti meravigliosi: Ivana Mrázová è tuttora una mia carissima amica».

E com’è andata con “Giortì”, il programma che hai condotto con Gemma Galgani?

«Mi sento spesso con Gemma, ci siamo divertite, lei è sensibile e dolce. Ho un bellissimo ricordo».

Hai fatto anche un film, “Genitori vs influencer”: un ambito ancora da esplorare?

«Il mio sogno è fare la cantante: continuo a prendere lezioni. È una passione di famiglia, abbiamo impianti di karaoke pazzeschi. Mi prendono tutti in giro ma io non mollo».

Che musica ascolti?

«Musica italiana da mattina a sera, in ogni momento. Spazio dai Negramaro a Mina e a Mia Martini. Sto amando molto “Makumba” di Carl Brave e Noemi, ma anche Irama e “Mille”».

E poi, vacanza?

«Al mare con la famiglia, il fidanzato e gli amici. Mi “spengo” un paio di settimane».

E per il futuro?

«C’è un progetto su cui lavoro da quattro anni, sono scaramantica per colpa di mia nonna: non posso dire niente!».

Parlami della nonna...

«Ho vissuto con lei durante l’adolescenza, mi ha sempre detto che le cose fino a che non sono certe non si possono dire, vanno solo immaginate. Poi, il gatto nero, la borsa per terra, il sale... non potrei fare nemmeno il letto con due persone in stanza! Un poco ho assorbito».