Giulia Vecchio: «Recitare è una passione, a teatro racconto il lato comico della mia vita»

Il suo spettacolo "Non so piangere a comando" è in scena a novembre a Roma e Napoli, dopo la prima a Milano Francesco Chignola







Nel suo spettacolo "Non so piangere a comando", che in queste settimane sta portando in giro per l'Italia, Giulia Vecchio racconta di avere un pessimo rapporto con le interviste. «Tranquillo, è solo un pretesto per far sfociare il monologo nel surreale» mi rassicura. «Però la storia della mia prima intervista è vera, il titolo era "Giulia sulle ali del talento". Mio padre conserva tutti i ritagli. C'era un po' di orgoglio meridionale, di voglia di rivalsa».

Nata e cresciuta in provincia di Brindisi e diplomata all'accademia del Piccolo Teatro di Milano, l'attrice 32enne è un talento multiforme dello spettacolo italiano: l'abbiamo vista in tv in fiction come "Il paradiso delle signore", "Don Matteo" e "Imma Tataranni", ma anche nei panni di comica in "Bar Stella" (come parte del collettivo "Contenuti Zero"), ora è su Rai Radio2 nel cast di "Radio2 Social Club" e in "Il gelo è sempre più blu" al fianco di Carlo Amleto. E adesso a teatro racconta con spassosa ironia la storia della sua vita e la rimarcata difficoltà, come suggerisce il titolo, di... lacrimare quando il copione lo richiede.

Ma quanto c'è di autobiografico e quanto di romanzato nello spettacolo?

«Direi 50 e 50. L'autobiografia è un genere che non avevo ancora scoperto, pensavo che dall'esterno potesse essere interessante solo se chi racconta è già molto famoso. Nel mio caso, essendo il mio primo spettacolo da solista, è un modo per capire come stare in scena, essere più organica e autentica. Non è semplicissimo anche perché il mio percorso da comica è partito da poco. Gli amici di "Contenuti zero" mi hanno aiutato dicendomi: "Guarda che sei più comica di quello che pensi!"».

Per ora che cosa hai capito di te preparando lo spettacolo?

«Per anni sono andata a vedere spettacoli altrui dicendo "Vorrei fare anch'io questa o quest'altra cosa" e così sono arrivata piena di desideri. La mia paura, semmai, era di non saper tenere tutto sotto controllo, ma ho scoperto che il corpo ha una memoria fisica, si ricorda tutto, e anche il background accademico e il lavoro con il gruppo sono stati decisivi. All'inizio dello spettacolo "fingo" di aver paura di incontrare il pubblico, e invece è la cosa più bella di tutte».

Senza troppi spoiler, qual è la parte che ti fa più ridere?

«Sicuramente la pizzica! Canto "Tutte le zitelle" sulla musica di "Single ladies" di Beyoncé fino a perdere totalmente il controllo...».

Ma è vero che hai deciso di fare l'attrice in gita scolastica?

«In realtà è stato il frutto di un'esperienza di teatro che avevo già iniziato al liceo. Io facevo il classico a Brindisi ma non è che fossi una cima. Per altri fare una versione di greco era un momento illuminante mentre per me lo è stata una gita al teatro greco di Siracusa. La mia insegnante di teatro, Sara Bevilaqua, mi aveva detto di aver frequentato un'accademia, e io già sul pullman di ritorno avevo deciso che appena tornata a casa mi sarei informata, e così ho fatto».

E i tuoi genitori come l'hanno presa?

«Ero molto determinata, per me era una cosa seria, una vera passione che volevo rendere parte della mia vita. E loro mi hanno appoggiato».

I tuoi erano presenti alla prima dello spettacolo a Milano.

«Mi hanno fatto una sorpresa, non lo sapevo! Nella prima pausa, dopo cinque minuti di spettacolo, sono andata dietro le quinte e ho detto alla mia manager: "Oh no, adesso mi metto a piangere" ma per fortuna sono riuscita a resistere».

E di tuo papà nello spettacolo fai anche un'imitazione irresistibile.

«Mentre la facevo mi dicevo: "Speriamo che quello non si arrabbi!" e lo guardavo con la coda degli occhi. In realtà mi ha detto di essersi divertito. E chi lo conosce bene si è divertito ancora di più».

Come sei entrata nei "Contenuti Zero"?

«Io sono proprio l'ultima arrivata, a un certo punto c'era la necessità di formare un gruppo più completo e mancava una figura femminile. All'inizio non è stato semplice, perché non mi veniva istintivo fare la comica, e invece è stato un percorso molto bello».

Nel gruppo hai conosciuto Carlo Amleto, con cui fai coppia non solo in radio ma anche nella vita.

«Pensa che all'inizio non avevamo stretto chissà quale amicizia, mentre per esempio con Giuseppe Scoditti e Valentina Cardinali ci conoscevamo da tempo. Dopo un paio di anni, nel periodo del Covid, quando si lavorava davvero poco, qualcuno ci ha suggerito di suonare ai matrimoni, perché io cantavo e lui suonava (ride). Allora abbiamo iniziato a incontrarci con questa idea, e da lì è nato tutto».

Tu e Carlo siete in onda insieme su Rai Radio2 ogni domenica. Che cosa ti piace della radio?

«È sempre stato un mio sogno, anche se fino a pochi mesi fa non avrei saputo spiegarti perché, poi quest'estate sempre con Carlo abbiamo fatto "Afa azzurra afa chiara" ed è stata una bellissima esperienza. L'unica cosa che mi faceva paura era la conduzione, perché ammetto che la parola "conduzione" non mi piace tanto... preferisco sentirmi un'attrice. In radio lavoriamo tanto con gli autori e improvvisiamo, è vero, ma ci sono tempi da rispettare, il gr, il traffico, le canzoni. Però che mi viene abbastanza naturale, forse perché nel lavoro radiofonico c'è molto teatro».

Quanto ti capita di rivederti in tv ti senti più a tuo agio con il tuo lato impegnato o quello comico?

«Devo dire che non è semplice riguardarsi, in molti non lo fanno, e non soltanto gli attori. Ma trovo che sia utile per crescere. Dovendo fare un esempio, nella serie "Il metodo Fenoglio" (con Alessio Boni, trasmessa da Rai1, ndr) abbiamo fatto un ottimo lavoro di scrittura del personaggio, rivederla mi fa sentire orgogliosa. Ma anche rivedermi a "Bar Stella" mi fa sempre ridere. Soprattutto quando ripenso alla faccia di Stefano De Martino che ci guarda e si crepa in due dalle risate».

È stato Di Martino a portare in tv i "Contenuti Zero" a "Bar Stella". Siete rimasti in buoni rapporti?

«Stefano è un vero amico e c'è una grande stima reciproca tra noi e lui. Sentiamo il suo appoggio e ci siamo sempre capiti».

Le date del tour

28 ottobre - Milano - Teatro Filodrammatici

12 novembre - Roma - Monk

20 novembre - Napoli - Teatro Troisi