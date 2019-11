“Giustizia per tutti”: la nuova fiction con Raoul Bova

05 Novembre 2019 | 9:25 di Redazione Sorrisi

Uno stimato fotografo viene accusato di aver ucciso la moglie, avvocato in un importante studio di Torino, e condannato a 30 anni. In carcere, però, non si dà per vinto: studia, si laurea in Legge, fa riaprire il caso e riesce a dimostrare la sua innocenza. Così, dieci anni dopo il suo arresto, si ritrova in libertà. E dovrà rimettere insieme i pezzi della sua vita.

È questa la trama di “Giustizia per tutti”, le cui riprese sono iniziate lo scorso luglio e andranno avanti fino a gennaio nella città di Torino, unica location della serie.

Il protagonista è Raoul Bova, affiancato dalla compagna Rocío Muñoz Morales e da Anna Favella, Francesca Vetere, Marina Massironi, Maurizio Marchetti e Giuseppe Loconsole.

Prodotta da Showlab con RB Produzioni, andrà in onda prossimamente su Canale 5.