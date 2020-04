Gli appuntamenti deI 25 aprile in televisione

Sabato 25 aprile non ci saranno cortei a celebrare l’anniversario della liberazione. Non mancheranno però interessanti appuntamenti televisivi

24 Aprile 2020 | 11:30 di Redazione Sorrisi

Sabato 25 aprile non ci saranno cortei a celebrare l’anniversario della liberazione. Non mancheranno però interessanti appuntamenti televisivi.

Per cominciare, tre grandi film in onda alle 21.10: "I sette fratelli Cervi" (Rai Storia), "La notte di San Lorenzo" (Rai Movie) e "I piccoli maestri" (Tv2000). Rai Storia manda in onda dalle 8.30 alle 20 "La lunga liberazione", racconto delle vicende italiane tra il 1943 e il ’45 condotto da Carlo Lucarelli; alle 23, poi, il documentario "Milano in guerra". Il Tg2 e il Tg3 propongono due Speciali rispettivamente alle 11 e alle 15. Alle 23.35 Raitre trasmette anche il documentario "Italia Libera-Storia di una formazione partigiana".

Infine, da lunedì 27 aprile alle ore 20.20 su Raitre, per due settimane, Gad Lerner torna in tv con "La scelta - i partigiani raccontano", che raccoglie le testimonianze dirette dei partigiani viventi.