Gli esperimenti (fanta)scientifici in 7 film e serie tv

Netflix colpisce ancora: disponibile sulla piattaforma da nemmeno due settimane, la serie "The Imperfects", creata da Dennis Heaton e Shelley Eriksen, ha già ottenuto un soddisfacente riscontro di pubblico per la maniera in cui coniuga alla fantascienza il genere dell'horror, la commedia e il fantasy. Al centro della vicenda, tre ventenni a caccia dello scienziato che li ha sottoposti a una terapia genetica sperimentale e ha originato in loro, accidentalmente, poteri mostruosi.

Non è la prima volta che le narrazioni seriali, proprio come quelle cinematografiche, immaginano esperimenti (fanta)scientifici che non vanno come dovrebbero e che danno il via a storie inquietanti, strampalate o curiosamente profetiche. Di seguito, una selezione di 7 esempi, tra cinema e tv.

Film e serie tv sugli esperimenti (fanta)scientifici

"Lost" - su Disney+

"Splice" - su Rakuten Tv e Chili

"La mosca" - su Disney+

"Old" - su Now

"Frankenweenie" - su Disney+

"Jurassic Park" - su Now

"Il magnifico scherzo" - su Prime Video