Gli Europei di calcio in tv

Avrebbero dovuto disputarsi lo scorso anno, ma poi a causa del Covid sono slittati al 2021. Adesso, però, l’attesa sta per finire. A una manciata di giorni dalla finale di Champions League, dall’11 giugno iniziano gli Europei di calcio (che si chiamano comunque Euro 2020). Un micro-digiuno per calciofili e calciofile che potranno rimpinzarsi di partite per un altro mese esatto: la finale allo stadio inglese di Wembley è in calendario l’11 luglio. L’Italia naturalmente c’è e proprio l’11 giugno debutterà contro la Turchia.

Dove vederli in tv

L’Europeo è un evento sportivo che è destinato a diventare l’evento televisivo di questa prima parte di estate (ma i non amanti del calcio stiano tranquilli, le alternative sono tantissime). La Rai trasmetterà in chiaro una selezione di 27 gare, tra cui tutte quelle dell’Italia commentate da Alberto Rimedio. Sky, invece, avrà tutta la manifestazione live (anche via streaming su Now) e la copertura totale dell’evento. E qui non mancheranno le appassionate telecronache di Fabio Caressa.

Un campionato “itinerante”

Particolarità di questo Europeo è la sua formula. Per la prima volta non si gioca in un Paese o due, bensì in 11 nazioni differenti (per altrettanti stadi). Una scelta che fu fatta per celebrare il 60° anniversario del torneo, nato nel 1960. In Italia si giocherà allo Stadio Olimpico di Roma, mentre tra le location più particolari ci sono lo Stadio Olimpico di Baku in Azerbaigian, l’Hampden Park di Glasgow (Scozia), uno dei più antichi d’Europa, e la National Arena di Bucarest (Romania), dotata di un tetto richiudibile in caso di pioggia.

I sogni dei ragazzi di Mancini

Ma quali sono le ambizioni dell’Italia di Roberto Mancini? Questa volta siamo tra i favoriti e pronti a sfatare un tabù che ci vede a secco di questa coppa dal 1968. Mancini ha, infatti, la media più alta di vittorie sulla panchina azzurra della storia: in 31 partite ha perso solo due volte.

Ecco i giocatori da seguire

Azzurri a parte, scopriamo quali saranno squadre e giocatori da seguire. Non possiamo che partire da Cristiano Ronaldo (anche in vetta alla classifica dei più belli in campo) e dal suo Portogallo: CR7 punta alla vittoria, ma anche a raggiungere in solitaria il primo posto nella classifica dei giocatori che hanno segnato di più all’Europeo. Attualmente è davanti a tutti in coabitazione con Michel Platini a quota nove marcature. Altri favoriti sono la Francia di Kylian Mbappè, la Germania di Kai Havertz, il Belgio di Romelu Lukaku e l’immancabile Inghilterra di Harry Kane. Al debutto nel torneo, invece, Finlandia e Macedonia del Nord.

L'inno è firmato dagli U2

Dal 1992 i Campionati europei hanno un inno. Quello di quest’anno si intitola “We are the people” ed è stato composto dal dj olandese Martin Garrix in collaborazione con Bono e The Edge degli U2. Il brano vuole trasmettere la determinazione che ogni squadra deve avere per vincere, ma anche il senso di solidarietà, per dimostrare che il calcio e la musica hanno il potere di unire le persone.