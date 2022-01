Gli ottavi di Coppa Italia su Canale 5 e Italia 1

Sui canali Mediaset vanno in onda cinque partite: giocano anche Juventus, Inter e Roma Redazione Sorrisi







Dopo le partite Atalanta-Venezia, Napoli-Fiorentina e Milan-Genoa (giocate il 12 e il 13 gennaio) si completano gli ottavi di finale di Coppa Italia che fanno entrare il torneo nella parte più avvincente, da seguire in diretta e in esclusiva sulle reti Mediaset.

Il 18 gennaio allo stadio Olimpico di Roma si gioca Lazio-Udinese (ore 17.30 su Italia 1) mentre all’Allianz Stadium di Torino ci sarà Juventus-Sampdoria (ore 21.00 su Canale 5). Altre due partite sono in programma il giorno dopo, 19 gennaio: si tratta di Sassuolo-Cagliari al Mapei Stadium di Reggio Emilia (ore 17.30 su Italia 1) e di Inter-Empoli allo stadio di San Siro a Milano (alle 21.00 su Canale 5). A chiudere il turno ci sarà Roma-Lecce che si disputa il 20 gennaio allo stadio Olimpico di Roma (ore 21.00 su Canale 5).

Questi ottavi si giocano a eliminazione diretta e in caso di pareggio sono previsti prima i tempi supplementari e poi, eventualmente, i calci di rigore. Secondo la nuova formula del torneo introdotta nel 2021 e valida fino al 2024, partecipano le otto squadre che hanno vinto i sedicesimi di finale e altrettante “teste di serie”: sono la vincitrice dell’ultima Coppa Italia e le sette miglior classificate nell’ultimo campionato di Serie A (tra cui non si conta, ovviamente, la regina di Coppa dell’anno precedente). I quarti di finale sono, per ora, in calendario per il 9 febbraio.